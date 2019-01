Uherské Hradiště -Fotbalisté FC Hradec Králové uhráli v 15. kole druhé ligy remízu 1:1 na hřišti 1. FC Slovácko.

V sotva průměrném utkání ani jeden z týmů herně neoslnil, avšak „votroci“ získali bod zaslouženě. Hradečtí se po necelé hodině hry ujali vedení brankou Kaufmana, domácím zachránil nerozhodný výsledek povedenou hlavičkou Ineman.

První vzrušení v zápase přinesla 12. minuta: Kubáň hledal na malém vápně Sládka, ale spolupráci mladíků zblokovali hradečtí obránci. O dvě minuty později pálil po centru Stýskaly znovu Sládek, ale i s pomocí Formánkovy teče skončil míč těsně vedle.

První pořádný potlesk tribun se ozval zhruba v polovině poločasu. Z třiceti metrů se tvrdě opřel do míče Formánek, ale mířil přesně do rukavic gólmana Lindra. Hosté o sobě dali vědět pouze hlavičkou Víta, která ale gólmana Filipka nepřekvapila.

Na začátku druhé půle protáhl Lindra znovu Sládek, skóre se však měnilo na druhé straně. Prakticky z protiútoku střílel z úhlu Rezek, Filipko míč vyrazil jen ke kopačkám dobíhajícího Kaufmana a ten už si věděl rady – 0:1.

Domácí trenér Ladislav Jurkemik zareagoval na nepříznivý stav dvojím střídáním. Do hry přišli Berger a ofenzivní Matůš, kteří viditelně rozhýbali útočné snažení domácích. Ti se o chvíli později radovali z vyrovnání. Stýskala zatočil rohový kop přesně na hlavu Inemana, který vyškrtl vedení hostů – 1:1.

Vyrovnání vlilo domácím do žil novou ofenzivní krev a vítězný gól visel na vlásku. Nejblíže k němu měl pět minut před koncem střídající Matůš, jeho střela z úhlu ale těsně minula branku. V 81. min. se v dobré pozici ocitl i hostující Němeček, ale výhru na stranu „votroků“ nestrhl.

„Škoda našich nevyužitých šancí v závěru zápasu,“ litoval přílžitostí domácí kouč Jurkemik, který se pozastavil i u výkonu rozhodčích, jejichž výroky zejména v poslední čtvrthodině utkání vyvolaly na tribunách hodně hněvu. „Dneska jsme hráli proti přesile, a to se potom hraje těžko. Sami jste to viděli a já to víc nebudu komentovat,“ řekl doslova Ladislav Jurkemik. „Klukům nemám co vytknout. Hráli na doraz. Remíza pro nás ale není úspěchem.“

Přestože hradecký tým na Slovácku vedl, nakonec byl jeho trenér Oldřich Machala spokojený i s remízou. „My jsme stejně jako Slovácko ve složité situaci a potřebujeme v každém zápase bodovat. Vzhledem k vývoji dnešního utkání můžeme být rádi i za nerozhodný výsledek, protože domácí měli ve druhé půlce daleko víc šancí než my,“ uvedl kouč Machala.

Slovácko - Hradec Králové 1:1

Branky: 70. Ineman – 57. Kaufman. Rozhodčí: Zelinka – Santarius, Adámková. ŽK: Lysoněk, Stýskala, Perůtka, Kubáň – Poděbradský, Černý, Přibyl. Diváci: 3051. Poločas: 0:0.

1. FC Slovácko: Filipko – Němčický, Ineman, Formánek, Lysoněk – Kubáň, Perůtka (64. Berger), Stýskala, Randa – Čtvrtníček (64. Matůš), Sládek (84. Kerbr).

FC Hradec Králové: Lindr – Němeček, Poděbradský, Chleboun, Kalousek (64. Svoboda) – Vít, Nemček, Rezek (90. Válek), Dvořák – Kaufman, Černý (74. Přibyl).

