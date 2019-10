Čakovice za půl milionu korun. Spousta věcí se ovšem koupit nedá

Kdybyste si chtěli koupit fotbalový klub z anglické Premier League, musíte najít na vašem bankovním účtu několik desítek miliard korun. Jakou hodnotu ale mají kluby z nejnižších soutěží?

To se dá těžko vyčíslit, ale kluboví činovníci mohou alespoň odhadovat. „Troufám si tvrdit, že máme hodnotu kolem 500 tisíc,“ říká šéf TJ Avia Čakovice a zároveň trenér áčka Petr Rosenhofer. „Snažíme se zapojovat hodně mladých hráčů, takže cena by se tím ještě mohla zvýšit,“ míní.

Fotbalu se v nejsevernějším koutě metropole daří. Třeboradice hrají pražský přebor, v roce 2018 tuto soutěž dokonce vyhrály, Čakovice s Miškovicemi působí v 1. B třídě.

Slavná minulost plná reprezentantů

A fotbaloví pamětníci a historici dobře vědí, že čakovický fotbal v minulosti vychoval několik československých reprezentantů a účastníků světových šampionátů. Jde o Jana Hertla, Jiřího Čadka, Josefa Jurkanina a Oldřicha Urbana. Odhadovanou aktuální tržní cenu klubu ovšem nikdo neřeší. Všichni jsou hlavně pyšní na bohatou historii a početnou mládež.

„Naší největší hodnotou je ta historická. V roce 2022 oslavíme 110 let fungování našeho klubu. A nesmírně důležitá je také hodnota morální. Máme totiž více než 170 registrovaných dětí,“ pochvaluje si Rosenhofer.

Podobně hovoří také starosta městské části Praha-Čakovice Jiří Vintiška. „Široká základna každodenně sportujících dětí má nevyčíslitelnou cenu. U týmu mužů se může pohybovat kolem 400 tisíc,“ popisuje. Stejnou částku odhaduje také čakovický kapitán Dan Meduna. Ten oceňuje i atmosféru a dobrou partu. A to i přesto, že výsledky mužstva by mohly být ještě o něco lepší. „Náš osmnáctičlenný kádr bych ocenil řekněme na 400 tisíc. Největší hodnotou je ovšem to, že se třikrát týdně všichni sejdeme a máme v šatně pohodu, což dneska není všude obvyklé,“ těší kapitána momentálně sedmého týmu 1. B třídy.

Štamgasti klub neprodají

Máte-li tedy zájem koupit si čakovický fotbalový klub, stačilo by přijít s půl milionem korun. I když… „Neprodáme!“ zdůrazňují štamgasti v čakovické hospůdce.

Vedle fotbalu se v městské části daří i dvěma ryze českým sportům. Národní házenkáři zápolí v nejvyšší soutěži a nohejbalisty čeká na konci října finále extraligy a boj o vytoužený mistrovský titul.