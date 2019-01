Jarní primát pro Nový Bydžov

HRADEC KRÁLOVÉ - Pro radost a pro žízeň. To bylo motto posledního třicátého kola krajského přeboru fotbalistů na Královéhradecku. Vše podstatné se totiž vyřešilo již o minulém víkendu. Tak jen pro připomenutí: do divize C postupuje z prvního místa Převýšov. Naopak smutno je v Libčanech. Tým koučovaný Radkem Záplatou prožil doslova tragické jaro a zaslouženě klesl až na úplné dno.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček