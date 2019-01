Hradec Králové, Pardubice, Nový Bydžov - Fotbalový Pohár ČMFS načnou o víkendu zápasy předkola. V neděli do něj vstoupí i trojice východočeských zástupců.

Ilustrační foto | Foto: Bohumil Kučera



V hradeckých Kuklenách bude k vidění prestižní derby: domácí Olympia, jež skončila v uplynulé sezoně krajského přeboru na druhém místě, přivítá silný divizní celek Tesly Pardubice. Naopak nováček čtvrté nejvyšší soutěže Nový Bydžov zajíždí na půdu severočeského Českého Dubu, účastníka přeboru Liberecka.

Předkolo – neděle 17.00: FC Olympia Hradec Králové – Tesla Pardubice. Obě mužstva berou utkání spíše jako součást letní přípravy. „Ovšem i tak chceme postoupit. Na duel se těšíme, neboť k nám přicestuje silný divizní soupeř, jenž svoji kvalitu prokázal v uplynulém soutěžním ročníku,“ hlásí z kabiny Olympie kouč Zbyněk Dujsík, který bude mít k dispozici prakticky celý kádr z uplynulé sezony. Navíc bude moci využít i služeb ostříleného Lesáka, jenž se do Olympie vrátil z Převýšova.



„Nedáváme si v Poháru žádné cíle, naší proritou je divizní soutěž. Olympii jsme stejně měli naplanovanou pro přípravný zápas, takže se nic nemění. Jen nemůžeme prostřídat tolik hráčů, kolik bychom chtěli,“ poznamenal Martin Svědík, trenér Tesly.



Neděle 17.00: Podještědský FC Český Dub – RMSK Cidlina Nový Bydžov. S novým trenérem a názvem klubu vstoupí do úvodního soutěžního zápasu sezony divizní nováček z Nového Bydžova. „Nijak speciálně jsme se na soupeře nepřipravovali. I přesto je naším cílem uspět a postoupit do prvního kola, kde by nás čekal lákavý protivník z ČFL,“ podotknul bydžovský kouč Miroslav Chalupa. V bydžovském dresu by se měla kromě dřívějších opor objevit také posila Fejfar a navrátilec Knobloch.

Program 1. kola – neděle 27. července (17.00): Ústí n. O. – Týniště n. O., Živanice – FC Hradec Králové, Český Dub/Nový Bydžov – Hlavice, Olympia/Tesla – Převýšov, Holice – Dvůr Králové n. L., Turnov – Náchod–Deštné, AFK Chrudim – Letohrad.