Jako blesk z čistého nebe pronikla na veřejnost zpráva o hráčském zemětřesení na Novém Hradci. Prakticky celá základní jedenáctka druhého celku fotbalového krajského přeboru posílí poslední Lhotu pod Libčany. „Je to pravdivá informace. Všichni hráči, kteří za mnou přišli na Nový Hradec, jdou do Lhoty,“ potvrdil Deníku JOSEF PETERA, dosavadní manažer a brankář A mužstva Nového Hradce, ale také místopředseda klubu.



O koho se jedná?

Jde o Hakena, Drapače, Janče, Seiferta, Mráze, Elfmarka, Urbana a samozřejmě o mě. Dále se dohodlo, že by do Lhoty měl zamířit i Král. Hráči Michálek, Kubíček, Petr a Jan Čechové, kteří na Novém Hradci hostovali z FC Hradec, budou rovněž ve Lhotě. Znamená to, že prakticky celá základní jedenáctka šla za mnou.

Co bylo hlavním důvodem tohoto nečekaného rozhodnutí?

Rozdílné názory na vedení a chod klubu mezi mnou a pány Vašatou (předseda) a Staňkem (člen výboru). Dalším důvodem to byl fakt, že někteří lidé z výboru vůbec nic nedělali. Poukázal jsem na to, na jednání jsem vyzval výbor k odstoupení. Navrhl jsem, aby se zvolil nový výbor, který by měl za úkol zkvalitnit práci a hlavně zprůhlednit všechny věci uvnitř klubu.

Zprůhlednit? Bylo snad něco v nepořádku?

Jsou to věci, na které jsem přišel, ale nebudu je ventilovat přes noviny. Nebylo by to fér.

Snažili jste se vše vyřešit?

Mluvil jsem o tom na dvou třech jednáních výboru zpětně. Uvedl jsem, co se mi nelíbí, ale nedostalo se mi pochopení. Jsou tam lidé, kteří potřebují, aby byly věci vedeny i nadále ve stavu, v jakém jsou.

Společné řešení jste tedy již nenašli?

Na posledním výboru to vyřešit už nešlo. Řekl jsem, že za této situace tam nebudu. Kdyby se to však změnilo, byl bych býval ochoten se domluvit na další práci v klubu. Jenže se nic nezměnilo, nikdo nemá vůli s tím cokoli udělat, takže jsem odešel. Stále však jsem ve funkci statutárního zástupce. Před valnou hromadou odstoupím. Nejprve však musíme ještě některé drobnější věci dořešit.

Odchod všech vyjmenovaných hráčů je stoprocentní?

Přesně tak, je to definitivní. Není cesty zpět.

Jakým způsobem jste to provedl?

Když jsem na Nový Hradec všechny ty hráče přivedl, na výkonném výboru jsme se dohodli, že pokud odejdu, kluci mě budou následovat.

Zbyl na Novém Hradci vůbec někdo z podzimního kádru?

Zůstali kmenoví hráči Jarda Šlégr s Michalem Páterem a B mužstvo.

Jak tuto situaci vnímají ostatní členové výboru?

Myslím si, že jim to je jedno. Podle toho, jak se zachovali, ani nemohou mít zájem, aby se na Novém Hradci hrál dobrý fotbal.

To ani neměli zájem najít východisko?

Neslyšel jsem ani od jednoho z nich, abych zůstal, že se spousta věcí dá dohodnout nebo změnit. Přes to všechno bych chtěl Novému Hradci popřát, aby se situace v klubu stabilizovala, přišli noví sponzoři, protože v dnešní době fotbal na kvalitní úrovni bez peněz dělat nejde. Je těžké sestavit tým, kterého by se v uvozovkách bál téměř celý kraj.

Přejděme ke Lhotě. Byť je tým s osmi body poslední, záchrana by asi neměla být problémem, že?

Řeknu to asi takhle: Fotbal chci dělat celý život, ať už jako hráč či funkcionář. Když jsem se po zjištění zmiňovaných skutečností uvnitř Nového Hradce rozhodoval, kam půjdu, mluvil jsem s předsedou Lhoty, panem Kopeckým, a jelikož jednání bylo korektní a férové, dohodli jsme se, že pro jarní část přestoupíme právě do Lhoty. Pokud to půjde, zachráníme ji a v létě se zamyslíme, co dál.

Ve Lhotě, pokud jde o hráče, tak to nebylo růžové. Věděl jste o tom?

Řekl bych, že tam byla situace přímo kritická. Nemohu to moc komentovat, ale v momentě, kdy jsme začali vést debaty o našem příchodu, měli tam zhruba pět šest kmenových hráčů pro áčko, což bylo špatné. Pan Kopecký mi říkal, že by soutěž dohráli, ale jen s hráči B týmu.

Byla dohoda se Lhotou rychlá?

Trvalo to čtrnáct dní.

Teď si asi její funkcionáři mnou ruce.

Myslím, že jsou spokojeni. Doufám, že se nám povede přebor zachránit. Odvedeme pro to kvalitní práci.

Už jste uvažoval i nad dlouhodobějšími plány v novém klubu?

To ještě nevím. Jak už jsem řekl, v létě se zamyslíme, co dál. Samozřejmě jsem vše konzultoval s hráči, kteří za mnou přišli. Neudělal jsem nic bez jejich souhlasu. Potřeboval jsem slyšet jejich názor, jestli tam chtějí hrát.

Nebyl problém někoho přemluvit?

Kluky jsem svolal na schůzku, kde jsem jim své plány oznámil, a oni řekli, že se mnou mají po fotbalové stránce dobré zkušenosti a budou rádi dál hrát pod mojí osobou. Nebyl jediný člověk, jenž by řekl, že nepůjde. Všichni bez potíží souhlasili.

A co trenér?

Zpočátku týdne se dohodlo, že u A týmu Lhoty bude dvojice Bartek – Hypius. Kluci z Nového Hradce jsou zvyklí trénovat pod Oldřichem Bartkem, což je jeden z nejlepších trenérů v kraji, ne-li nejlepší. Pan Hypius byl ve Lhotě krátce a bylo by nefér ho vystrnadit. Když povedou mužstvo dva, bude to kvalitnější.

Kdy začnou tréninky pod vedením této dvojice?

První trénink je na umělce v Hradci. Místo Nového Hradce využije termíny pronájmu umělé trávy Všesportovního stadionu Lhota. V neděli tam od jedenácti hodin hrajeme první přípravný duel v novém složení proti Kratonohám. Tréninky budou probíhat ve stejných dimenzích: pondělí, středa, pátek. Když to půjde, budeme ve Lhotě, když ne, využijeme umělku. Přátelská utkání zůstávají ta, která jsem měl nasmlouvaná pro Nový Hradec.