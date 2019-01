Hradec Králové – I. fotbalová liga dorostu: Mužstvo trenéra Luboše Prokopce nedalo Pardubicím šanci.

Luboš Prokopec | Foto: Archiv HD

Ve čtvrtém kole nejvyšší fotbalové soutěže dorostu se v Kuklenách hrálo po delší době východočeské derby. „Votroci“ přivítali nováčka z Pardubic.



Oba zápasy proběhly ve výborné atmosféře před početnou návštěvou. V souboji starších dorostenců dokázali svěřenci trenéra Luboše Prokopce navázat na předešlé vystoupení s Teplicemi a po zásluze zvítězili 2:0. V zápase mladších dorostenců rozhodli hostující hráči o těsném vítězství hned v samém úvodu.

STARŠÍ DOROST

FC Hradec Králové – FK Pardubice 2:0 (1:0). Branky: 24. Hock, 62. Hofman. Rozhodčí: Franěk. ŽK: 2:0. Diváci: 150. FC Hradec: Knobloch – Štěpán, Petrášek, Hock, Malý – Hodas, Dvořák, Krolop (60. Kopáč), Faltus – Tichý (86. J. Novák), Hofman (81. Ptáček).



V bojovném a poměrně vyrovnaném prvním poločase se do první šance dostal v 10. min. hostující Svoboda, jehož střelu z hranice velkého vápna stačil brankář Knobloch vyrazit. Poté oba týmy zahrozily ze standardních situací, ale ani na jedné straně z toho nic nebylo. Radost v Kuklenách propukla ve 24. minutě, kdy si na Hofmanův roh naběhl stoper Hock a hlavou nekompromisně poslal míč do sítě – 1:0. O pět minut později trestný kop Řezníčka odvracela obrana „votroků“ do bezpečí a ve 31. min. se vyznamenal gólman Knobloch, když vyrazil nebezpečnou střelu Manduse z dvaceti metrů na roh.



Do druhého dějství vstoupili „votroci“ s touhou co nejdříve svůj těsný náskok pojistit. Ve 48. min. Krolop z hranice velkého vápna mířil pouze do brankáře Čihaře. V 55. min. chyběl v rozhodujícím okamžiku Tichému krok k důraznému zakončení, ale o sedm minut později se už skóre měnilo.



Pohlednou kombinační akci rozjel střídající Kopáč, který kolmou přihrávkou vysunul Faltuse, ten „z první“ poslal centr před pardubickou branku a Hofman bez problémů zvýšil na 2:0.



Vzápětí měl hostující gólman Čihař plné ruce práce s rohovým kopem Hodase. Hradecký záložník mohl přidat třetí gól v 76. min., ale tentokrát stačil Čihař míč vyrazit na roh. Asi největší příležitost na zkorigování výsledku měl v 78. min. Hanč: jeho prudký centr proletěl celým vápnem a nikdo z jeho spoluhráčů nedopravil míč do sítě. V závěru ještě v koncovce neuspěli Tichý s Kopáčem, přesto tři body zůstaly po zásluze v Hradci Králové.



Luboš Prokopec, trenér FC Hradec Králové: „Mám radost, že jsme těžké utkání zvládli a potvrdili předchozí výhru s Teplicemi. Derby bylo z obou stran bojovné, hrálo se ve skvělé atmosféře. Definitivní uklidnění do našich řad přinesl druhý gól. Potom jsme se soustředili a je škoda, že se nám nepodařilo dotáhnout některé další příležitosti do úspěšného konce.“

MLADŠÍ DOROST

FC Hradec Králové – FK Pardubice 0:1 (0:1). FC Hradec: Zavřel – Štěpán, Paulů, Pluhovský, Holubec – M. Langr (41. Hrubý), Kopřiva (41. Žahourek), Landa (41. Týfa), Bönisch – Pago, F. Langr (63. Cvejn).



Michal Stříž, trenér FC Hradec Králové: „Soupeř vsítil hned v úvodu vedoucí gól, což s námi hodně otřáslo. Celý poločas jsme odehráli špatně. Přikládám to i k tomu, že šanci dostali někteří hráči širšího kádru, kteří ji nechytli za pačesy. Po změnách v sestavě se náš výkon ve druhé půli výrazně zlepšil. Z tlaku jsme však nastřelili pouze tyč a neproměnili dvě vyložené šance. Hosté se štěstím těsný náskok udrželi, za výkon v prvním dějství si ale tři body zasloužili.“

JAN SKALIČKA