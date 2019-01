HRADEC KRÁLOVÉ - Generální ředitel klubu Richard Jukl ani jinou možnost nepřipouští.

FC Hradec Králové B : Slavia Praha B, 0 : 3 | Foto: DENÍK/David Taneček

Vážení sportovní přátelé, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval do ochozů malšovického stadionu na zápasy našeho mužstva v bojích II. fotbalové ligy v ročníku 2007/2008. Celý klub se snažil pro úspěch v letošním ročníku udělat maximum. Do kádru přišlo pět nových hráčů s prvoligovými zkušenostmi (Jiří Pospíšil – Ružomberok, Miroslav Vodehnal – Jablonec, Ivo Svoboda – Slavia Praha, Jiří Vít – Mladá Boleslav, Jaromír Šmerda – Mladá Boleslav), kteří by měli spolu se stávajícím kádrem bojovat v nejvyšších patrech druholigové tabulky. Podmínky, které jsou pro hráče vytvářeny, ani jinou možnost nepřipouštějí. Rovněž pevně věřím, že se městu Hradec Králové podaří v letošním roce vybrat spoluinvestora pro vybudování nového fotbalového chrámu, a splní se tak sen celé hradecké fotbalové veřejnosti. Richard Jukl, generální ředitel FC Hradec Králové

SOUPISKA

Brankáři:

Karel Podhajský nar. 24. 1. 1973

Jiří Lindr 7. 8. 1986

Obránci:

Radim Wozniak 29. 1. 1978

Jakub Špidlen 11. 7. 1988

Daniel Kaplan 24. 1. 1980

Vlastimil Karal 26. 4. 1983

Jiří Pospíšil 10. 9. 1972

Jan Filip 6. 1. 1986

David Přibyl 11. 12. 1985

Jakub Chleboun 24. 3. 1985

Jaromír Šmerda 12. 8. 1979

Jiří Vít 18. 8. 1977

Záložníci:

Tomáš Bouška 12. 10. 1979

Tomáš Rezek 9. 5. 1984

Jiří Krejcar 12. 10. 1977

Ivo Svoboda 8. 5. 1972

Pavel Černý 28. 1. 1985

Vladimír Gavula 8. 11. 1982

Útočníci:

Miroslav Vodehnal 25. 4. 1976

Josef Semerák 19. 1. 1979

Pavel Dvořák 19. 2. 1989

Václav Pilař 13. 10. 1988

Tomáš Hašler 9. 12. 1981

Paul Munster 9. 2. 1982

Příchody: Miroslav Vodehnal (přestup Jablonec), Ivo Svoboda (přestup z FC Vysočina Jihlava), Jiří Pospíšil (přestup z Ružomberoku), Vladimír Gavula a Jakub Chleboun (přeřazeni z B mužstva), Jaromír Šmerda (hostování z Mladé Boleslavi), Jiří Vít (přestup z Mladé Boleslavi).

Odchody: Michal Šmarda (hostování v Bohemians 1905), Radim Ottmar (hostování SK Týniště nad Orlicí), Roman Jůn (hostování Sokol Živanice), Michal Blažej (hostování FK Nový Bydžov), Vladimír Kanda (zpět na Slovensko).

Realizační tým:

Luděk Klusáček, trenér

Miloš Mejtský, asistent trenéra

Luděk Jelínek, trenér brankářů a vedoucí mužstva

Stanislav Šopák, lékař

Jan Michálek, lékař

Josef Pokoš, masér

Marie Svobodová, kustod

Vedení klubu:

Richard Jukl, předseda představenstva

Martin Černík, sekretář

Vlasta Zákoutská, ekonomka

Přípravné zápasy FC Hradec Králové – SK Sigma Olomouc B 2:1.

Branky: Semerák, Vodehnal. FC Hradec Králové – FK Jablonec 1:4. Branka: Semerák.

Viktoria Žižkov – FC Hradec Králové 1:5.

Branky: Dvořák 2, Gavula, Vodehnal, Munster.

FC Hradec Králové – Marila Příbram 0:1. FC Hradec Králové – FK Jablonec 4:3.

Branky: Vodehnal 2, Přibyl, Dvořák.

FC Hradec Králové – Zenit Čáslav 1:1.

Branka: Pilař.

FK Náchod–Deštné – FC Hradec Králové 1:4.

Branky: Vodehnal 2, Svoboda, Munster.

FK OEZ Letohrad – FC Hradec Králové 1:1.

Branka: Munster. SK Sigma Olomouc – FC Hradec Králové 0:0.

SK Týniště nad Orlicí – FC Hradec Králové 0:1.

Branka: Černý. Střelci v přípravě: 6 Vodehnal, 3 Dvořák, Munster, 2 Semerák, 1 Svoboda, Gavula, Černý, Přibyl, Pilař.

Letní posily pod drobnohledem

Mají prvoligové zkušenosti a vedení klubu si od nich proto zákonitě hodně slibuje. Od koho? Od pětice posil, které FC Hradec Králové angažoval do druholigového kádru během letní přestávky. Trojice Ivo Svoboda, Jiří Pospíšil, Miroslav Vodehnal absolvovala s týmem celou přípravu a trenér Luděk Klusáček si jejich výkonnost pochvaloval. Těsně před nedělním startem pak byly dotaženy příchody mladoboleslavských hráčů Jaromíra Šmerdy a Jiřího Víta.

IVO SVOBODA, záložník

S fotbalem začínal v Litomyšli. V divizní Chocni zaujal pozorovatele pražské Slavie, kde také poprvé okusil nejvyšší soutěž. Působil rovněž v Plzni, Českých Budějovicích, Drnovicích a Jihlavě. Přednosti: rychlý, umí obejít protihráče, výborně technicky vybavený.

MIROSLAV VODEHNAL, útočník

Odchovanec Teplic nad Metují naskočil do první ligy na podzim 2000 z divizního Deštného. V lednu 2005 přestoupil do druholigového řeckého Patrasu. Odtud pak zamířil na Kypr do druholigových celků AE Pafos a APOP Kinyras Pegeia, kde byl dvakrát po sobě druhým nejlepším střelcem soutěže. Přednosti: výborný výběr místa, cit pro kombinaci, rychlé a hlavně přesné zakončení.

JIŘÍ POSPÍŠIL, obránce

Pardubický odchovanec hrával první ligu v Českých Budějovicích . Nejkrásnější roky však strávil na Slovensku, kde si v dresu Ružomberoku zahrál předkolo Ligy mistrů a Pohár UEFA. Přednosti: důrazný v osobních soubojích, umí zaútočit a přesně odcentrovat, výborný hlavičkář.

JIŘÍ VÍT, obránce

Olomoucký odchovanec, který v mateřském klubu hrál až do svých jedenadvaceti. Poté prošel týmy Poštorné, Jihlavy, znovu Olomouce a Ratíškovic. Následovala angažmá v Jablonci, Mladé Boleslavi a Jihlavě. Přednosti: velmi dobrý hlavičkář, přehled ve hře.

JAROMÍR ŠMERDA, obránce

Sparťanský odchovanec sbíral prvoligové starty v Mladé Boleslavi a Příbrami. Hostoval i ve druholigovém Ústí nad Labem. Přednosti: velký bojovník s dobrou rozehrávkou, s přehledem může hrát i v záloze.