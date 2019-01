Kunčice - Kunčický trenér Petr Hypius by na jaře rád s mužstvem navázal na úspěšný podzim, chybět bude Bárta

Ilustrační foto | Foto: Jan Bartoš



Udržet současné postavení. S tímto cílem vstupují do jarních odvet fotbalisté Bystřianu Kunčice. Čtvrtý celek I. A třídy Královéhradecka přitom nečeká v úvodních třech kolech nic jednoduchého. Nejprve zajíždí do Dvora Králové, kde se utká s místní rezervou, poté hostí Nový Hradec a cestuje do Kosiček. „Rozhodně nás nečeká nic lehkého, ale na druhou stranu nám tyto duely ukážou, jak na tom opravdu jsme,“ řekl na úvod PETR HYPIUS, trenér kunčického Bystřianu.



Zpestřením běžky

Fotbalisté Kunčic se na jaro připravovali převážně v domácích podmínkách. „Od poloviny ledna se trénovalo dvakrát týdně. Zpestřením bylo soustředění ve Zdobnici, kde jsme na běžkách nabírali fyzickou kondici. Pokud jde o herní stránku, zúčastnili jsme se Novobydžovské zimní ligy, kde nás prověřila i divizní mužstva, což bylo určitě přínosem,“ uvedl kouč.

Hráčský kádr nedoznal změn. Jediným negativem je zranění Radka Bárty, který na podzim tvrdil muziku v obraně. „V prvním přípravném zápase utrpěl těžký výron a zřejmě celé jaro nebude k dispozici. Budou ho muset nahradit jeho spoluhráči. I když přestupní termín končí 6. dubna, tak si myslím, že k nám nikdo nový nepřijde. Není z čeho vybírat,“ přiznal Hypius.



Přilákat diváky

Podle něj bude patřit k největším favoritům na postup Nový Hradec, který v zimní přestávce kvalitně posílil a rovněž výsledky v přípravě nebyly špatné. „Soutěž je hodně vyrovnaná a třeba po třech porážkách se ocitnete v pásmu sestupu,“ ví Hypius.

„Věřím, že nás něco podobného nepotká, budeme předvádět pohledný fotbal a na naše zápasy přilákáme co nejvíce fanoušků. To bych si přál ze všeho nejvíce,“ uzavřel trenér fotbalistů Kunčic.

Jan Skalička