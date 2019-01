Na trávníku bojují se soupeři, v zákulisí zase se slovenskými médii. A Slovensko je z válek na nohou. Weissův tým ve čtvrtek v úchvatném duelu vyhnal z mistrovství světa Itálii a pak nepromluvil s krajany – novináři… Kritika médií za slabý výkon s Paraguayí je stále zakouslá v duších slovenských fotbalistů.



„Je to zlé. Právě nyní byl čas k usmíření. Věřím, že po mistrovství světa horké hlavy vychladnou a komunikace se obnoví. Je vidět, že hráči stále cítí křivdu,“ myslí si slovenský internacionál JÚLIUS BIELIK , účastník mistrovství světa v roce 1990 a bývalý hráč Hradce Králové.



Čím si vysvětlujete proměnu slovenského týmu?

To je jednoduchá odpověď. Existovaly vlastně jen dvě možnosti: prohrát s Itálií a domů se vrátit s ostudou. Dál by se pitvaly problémy se slovenskými médii, které vlastně přetrvávají i po zápase s Italy. A druhá varianta byla vítězná. Všechno špatné je zapomenuto.



Myslíte, že negativní atmosféra okolo týmu hráčům paradoxně prospěla?

Jednoznačně. Dokonce si troufám tvrdit, že to sehrálo nejdůležitější úlohu. Poprvé na turnaji tým doopravdy chtěl. Kluci nechtěli opustit africký kontinent s ostudou, chtěli se rehabilitovat za výkon proti Paraguayi. Všem pochybovačům ukázali, že se v nich mýlili.



Jaký máte názor na celou kauzu „Weiss versus slovenská média“?

Jsou to nešťastné věci, které by se stávat neměly. Média jsou důležitá. Působí na člověka, formují jeho názor a nejvíce v negativních věcech. Věřím, že po mistrovství světa horké hlavy vychladnou a komunikace se obnoví. Je vidět, že hráči stále cítí křivdu.



Ano. Ani po nádherném mači s Itálií nepromluvili do diktafonů slovenských žurnalistů.

To je zlé. Právě nyní byl čas k usmíření. V novinách by je redaktoři určitě podpořili.



Ono to vypadá až na válku mezi oběma tábory. Povězte, jsou periodika na Slovensku opravdu tak kritická?

(usmívá se) Vždycky říkám, že moudrost zvítězí. Kritika ze strany slovenských médií byla až přehnaná. I přesto, že zápas s Paraguayí byl velice nepovedený. Ještě nebyla odehraná skupina, a tým byl na odpis. Přitom zajíci se mají počítat až po honu. Teď by novináři s hráči strašně rádi mluvili, ale nemůžou. Není to dobře jak pro média na Slovensku, tak pro fanoušky, kteří by si rádi přečetli názory hráčů.



Kouč Vladimír Weiss zaujal znovu složením základní sestavy, kterou opět výrazně obměnil. Prvně se v ní objevili třeba Kucka, Stoh či Jendřišek.

Vlado byl dost kritizovaný za sestavu proti Paraguayi. Média i široká veřejnost mu vytýkala, že nepostavil mladé a dynamické fotbalisty. Přitom shodou okolností v kvalifikaci to byli právě oni, kdo se v mnoha případech stali klíčovými hráči. A proti Itálii se to jen potvrdilo. Mladíci odvedli obrovské množství práce. A ještě jedna věc.



Jen povídejte.

Poprvé jsem viděl zahrát Hamšíka v národním mužstvu. Reprezentaci byl dlouho dlužný. Kvalitní výkony odváděl pouze v Neapoli. Ale ve čtvrtek hrál výtečně.



Sehrál Hamšík nejlepší zápas v nároďáku?

Určitě. Bylo ho plné hřiště, byl u všech důležitých akcí. To byl Hamšík, kterého znám z Neapole. Konečně ho bylo cítit i v reprezentaci.



Slovensko čeká v osmifinále Nizozemí, které se na šampionátu, i přes tři výhry, neprezentuje nikterak přesvědčivou hrou. Souhlasíte?

Jednoznačně. Třeba Kamerun v posledním zápase skupiny byl po herní stránce lepším týmem. „Tulipáni“ spoléhali pouze na brejkové situace, vepředu byl jen van Persie. Na druhou stranu Nizozemci měli postup v kapse a hráli jen o umístění a o čest. Myslím si, že v kvalifikaci předváděli mnohem kreativnější výkony a kvalitnější hru než na mistrovství světa. A nezapomínejme na jednu věc. Slovenská mentalita přesně sedí na příměr: zlaté boty, nebo bos. Buď všechno nebo nic. Nizozemci to nebudou mít vůbec jednoduché.



S tím se dá souhlasit. Předpokládá se, že v základní sestavě protivníka poprvé nastoupí Arjen Robben. Jak uhlídat hvězdu Bayernu Mnichov?

Je to problematičtější. Nejde jen o Robbena, ale také o Sneijdera. To jsou dva komplexní hráči, což dokázali v Lize mistrů. Ofenzivní síla u Nizozemí je naprosto jasná. Slováci musí znovu podat stejný výkon jako po osmdesát minut proti Itálii. Hrát svůj fotbal, svoji hru. Když se přizpůsobí soupeři, bude zle.