Náchodsko - Krajské fotbalové soutěže dospělých měly na programu další mistrovská kola.

Ilustrační foto - fotbal | Foto: Petr Kraus

V sobotních zápasech krajského přeboru i I. B třídy se představily z náchodského regionu shodně dvě mužstva. Bodovat však dokázala pouze Česká Skalice, která v domácím prostředí ve velice pohledném a dramatickém souboji remizovala s ambiciózním Trutnovem 3:3.

Česká Skalice – Trutnov 3:3 (0:1). Velmi atraktivní duel byl k vidění v České Skalici, kam přivítal silný tým Trutnova. Ten šel také už po čtvrt hodině hry do vedení, když se trefil Hejna. Domácí však tento moment nezlomil a v dalších minutách předváděli svým příznivcům velmi pěkné fotbalové menu. K tomu přispěli i hosté, přesto se už do poločasu skóre nezměnilo.

Pohledná podívaná pokračovala i po změně stran, kdy také začalo padat více branek. Deset minut po změně stran srovnal na 1:1 Valeš, jenže v 72. min. hostující Holubec dostal hosty opět do vedení. To jim však vydrželo jen šest minut, neboť Valeš svou druhou trefou srovnal na 2:2. Trutnov šel v utkání ještě jednou do vedení, když v 86. min. dával na 3:2 Marx. Domácí svěřenci trenéra Jana Vojnara ale dokázali i potřetí srovnat, v 90. min. vyrovnal na konečných a zasloužených 3:3 Voráček.

Nový HK – Police nad Metují 6:0 (3:0). Hosté měli výborný vstup do utkání, jenže Hauk ani Hájek ve svých vyložených šancích neuspěli. První branka tak padla do polické branky. To ve 22. min. na levé straně zaspal hostující Seidlman, kterému pláchnul jeden z domácích hráčů a bylo to 1:0. Ve 26. min. prošli domácí středem hřiště a upravili na 2:0. Po půl hodině hry už bylo prakticky po utkání, když domácí zvyšovali na 3:0.

Hned v úvodu druhé půle přišla spolupráce domácích Kyrala s Bergmanem a bylo to 4:0. Pak mohl vstřelit čestný úspěch hostů Hauk, ale nedal. To Seifert byl na druhé straně přesnější a upravoval už na 5:0. Po hodině hry přišlo několik standardních situací hostů i dvě slibné šance, ale nic z toho nakonec nebylo. Od 84. min. dohrávali Poličtí bez Valtery, který po druhé žluté kartě předčasně skončil. V poslední minutě utkání pak domácí Mráz završil hattrick – 6:0. V nastaveném čase si pak druhou žlutou kartu vykoledoval ještě polický Hauk.

Lokomotiva HK – Hronov 2:1 (0:0). Prvních patnáct minut byla hra z obou stran opatrná, když se odbývala hlavně mezi velkými vápny. V 16. min. zahrozili poprvé domácí, když jejich střela skončila na břevně. Ve 25. min. po akci Šrajbra se dostal do šance Polomský, ale nedal. V následující akci měl vyloženou šanci Marx, ale gólman jeho střelu vyrazil na roh. Ve 42. min. vystrašil střelou dálky domácího brankáře Šrajbr. V závěru poločasu přišla další šance hostů, ale ve skrumáži nedokázal Valášek míč dotlačit do sítě.

Úvod do druhé půle vyšel domácím, když se po chybě ve středu obrany ujali vedení 1:0. Pak se velmi agilní Polomský dostal do tří vyložených šancí, ale ani jednou neuspěl. V 69. min. se domácí dostali po dlouhé době před branku hostů a zvýšili na 2:0. Hosté nerezignovali a pokračovali ve velkém tlaku. Výsledkem bylo snížení Šrajbra – 2:1. V 78. min. mohlo být vyrovnáno, ale Šrajbr nedokázal dotlačit míč do branky. V 80. min. selhal v další vyložené šanci Polomský, utkání tak skončilo šťastným vítězstvím domácích.

Sestava Hronova: Krtička – Ansorge, Valášek, Šmíd, Puraš – Marx, Šrajbr, Bašta, Řehák – Polomský, Gross.

Teplice nad Metují – Častolovice 0:1 (0:1). Hosté byli od začátku o něco aktivnější. Už ve 3. min. domácí propadli v obranné činnosti, ale brankář Oubrecht je podržel. Ve 12. min. to z dvaceti metrů zkoušel domácí Tomáš Mucha, ale těsně minul. To bylo v první půli ze strany domácích prakticky vše. Soupeř byl o něco produktivnější a tak, když mu domácí nabídli svou hrubkou vyloženou šanci, častolovický Brzokoupil ji neodmítl a zajistil hostům vedení 1:0. Těsně před koncem první půle sehráli domácí pohlednou akci, na jejímž konci byl Bittnar, ale ten v zakončení selhal.

Ve druhé půli se obraz hry domácích o něco zlepšil, jenže do šancí se Tepličtí nedostávali. A protože se podobně vedlo i na druhé straně Častolovicím, utkání skončilo jejich těsným vítězstvím 1:0.

Sestava Teplic nad Metují: Oubrecht – Matouš, Veselík, Hejnyš, Novotný – Schejbal (40. A. Skuřenský), Otta, Kalaš, Bitnar – Mucha, Fejfar.