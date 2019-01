Hradec Králové - Nevídaných osmnáct ze čtyřiadvaceti možných bodů získaly hostující týmy v 11. kole fotbalového přeboru. Nedobyty zůstaly jen tvrze na soutoku Labe a Orlice. Nový Hradec si bez větších problémů poradil s Broumovem. Ani Olympia se nenechala vykolejit penaltovým vedením náchodského béčka a nastřílela mu pět gólů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Bedřich Klíma

Bitvu o šest sestupových bodů zvládl Černilov, který sice ve Lhotě prohrával 0:1, ale pak čtyřmi góly vzal průběh zápasu do svých rukou a po hokejovém výsledku 6:3 si se svým soupeřem v tabulce vyměnil místo. Důležitá výhra přišla po šesti prohrách v řadě, naposledy se z plného zisku Černilov radoval 23. srpna na domácím hřišti proti Náchodu B (1:0). Za zmínku stojí podzimní střelecký rekord Urbana, který dal za hodinu čtyři góly.



První prohra v domácím prostředí nepouští Polici ze zrádných sestupových vod, vítězný Jičín tak srovnal bodovou bilanci doma a venku (10+10). Podobně si stojí i Rychnov (7+7), který od začátku podzimu řeší tajenku, jak v góly proměnit převahu v poli. Proti Kunčicím se mu to v domácím prostředí nepodařilo a nováček přeboru po změně na trenérském postu a oživení v sestavě potvrdil minulou výhru doma s Jičínem dalšími třemi body.



Už třetí výhra v řadě pomohla Doudlebám na šesté místo v tabulce, v Novém Bydžově domácím mladým puškám tentokrát zvlhl střelecký prach a druhý nováček přeboru po výhrách nad Týništěm 6:1, Policí 5:0 a Lhotou 6:0 tentokrát vyšel bodově naprázdno.



Vedoucí Trutnov uhájil podzimní neporazitelnost, ale v České Skalici to neměl vůbec jednoduché. Po změně stran za stavu 1:2 neproměnili domácí několik šancí, v 74. min. se pak vehementně dožadovali penalty za faul na Valeše.



Loni divizní Týniště už podruhé pořádně naštvalo domácí fanoušky, když po pětigólovém debaklu s Olympií tentokrát nestačilo na Přepychy. Černý kůň podzimu v Olšině zařídil všechny čtyři branky – jednu do vlastní sítě, ale tři do domácí. (fr)