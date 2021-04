Argumentují tím, že řada fotbalistů z nižších soutěží je pravidelně testována v zaměstnání. A u dětí další období bez pohybu může do budoucna způsobit problém. Nehledě na to, že čím déle se bude návrat na trávníky odkládat, může fotbal přijít o řadu hráčů.

Kvůli neustálým změnám v rozhodnutích vlády fotbal ani další sporty nevědí, na čem jsou. Co na to říkáte?

Nun: Na to mohu říct jediné: Už bychom rádi začali hrát. Už je to moc dlouhé. Je pravdou, že někteří hráči na sobě stále pracují, ale většina nikoliv. A čím víc se bude obnovený start oddalovat, tak kluby budou mít problém dát dohromady jedenáctku fotbalistů.

Mašek: Je v tom chaos, a to se netýká jen sportu, ale i dalších oblastí života, divadel, restaurací… Rozhodně jsem pro to, aby se fotbal spustil, respektive mít možnost trénovat ve větším počtu. Jak řekl Martin, čím víc se to bude oddalovat, počty hráčů se budou snižovat. Lidé zleniví a bude to čím dál horší.

Jaké řešení navrhujete, abyse fotbalisté mohli vrátit na hřiště?

Nun: Většina hráčů je zaměstnána ve firmách, kde pracuje více než deset lidí a ze zákona musejí být testováni. A ti, co nejsou testováni a chtějí hrát fotbal, tak by si jen zakoupili test v hodnotě 120 korun a otestovali by se. Tím by i výkonnostní fotbal splnil podmínku o testování a hráči by se takto dali kontrolovat. Proto nevidím důvod, proč by se nemohly umožnit tréninky ve větším počtu.

Mašek: Chápu vládu, že nemůže vše hned rozvolnit tak, aby všichni začali sportovat v plném počtu lidí, ale současné řešení trénovat ve dvojicích po šesti na jednom hřišti je pro mě nesmyslné. Při stávajících nařízeních se dá v týmech mládeže a dospělých takhle trénovat týden dva, ale nelze takhle fungovat měsíc a dál. Já jsem pro to, vše rozvolňovat postupně. Nejprve po šesticích v sektorech a třeba po čtrnácti dnech dát dvacet lidí a pomalu počty zvyšovat. Uvědomuji si, že situace ještě není úplně příznivá, ale jak už bylo řečeno, řada hráčů je testovaných v zaměstnání, u mladších dětí se zase mají testy provádět ve školách.

Jak nahlížíte na (ne)sportování dětí a mládeže?

Nun: Vidím to na svém třináctiletém synovi, který hraje fotbal, ale v současnosti tolik tréninků nemá a většinu času prosedí u PlayStationu. Pokud ho nevytáhnu já, tak sám nepůjde. Nechce se mu trénovat samotnému, když nemohou jít ostatní kluci… Samozřejmě u všech dětí to pak přináší obezitu, změny v socializaci a další věci. Tahle generace by s tím do budoucna mohla mít problém. Jak jsem zmínil u dospělých, tak nevidím problém v tom, když se mají testovat děti v první druhé třídě, aby se neotestovaly i děti na druhém stupni základní školy. Jsou už testy ze slin. A je to také o rodičích, když budou chtít, aby jejich děti sportovaly, tak si testy zakoupí.

Mašek: Rodinám, které nemají na testy peníze, by vše mohly hradit příslušné instituce. Jinak mám stejný názor jako Martin. Jak víme, sportem se u dětí buduje imunita a také zlepšuje psychika. Děti měly najetý režim, který musely dodržovat a vyvětraly si hlavu. Na hřišti se setkávaly i s jinými dětmi než ve škole. Ale teď když jsou doma a mají online výuku, tak za mě je to velký problém, který se může odrazit ne na našich dětech, ale i na generacích dalších. Může to být velké zlo. Myslím si, že na sportování a pohyb dětí měli politici nahlížet jako na jednu z nejdůležitějších věcí. Měli to řešit. Za sebe tam cítím malý nátlak poslanců a lidí, kteří mají na starost sportování jako takové. Většina poslanců tam tlačí řadu jiných věcí, některé z nich jsou samozřejmě potřeba, ale tohle je alfa a omega toho, aby děti nebyly obézní a neměly problémy zdravotního rázu. A současný stav k tomu směřuje.

Věříte, že se na jaře rozehrají mistrovské soutěže?

Mašek: To záleží na tom, kdy nás vláda pustí trénovat plnohodnotně. Nyní pustila dvojice, ale mělo by to mít posloupnost, za další týden šestice a pak už začít trénovat normálně. Pokud bychom uvažovali o spuštění soutěží, tak před tím je nutné alespoň tři čtyři týdny tréninku celého týmu. Jen běhat nestačí. Fyzická zátěž u fotbalu je extrémní na celé tělo a trénovat musí celý tým. Jinak hrozí, že hráči budou hned zranění.

Nun: Souhlasím. Jak jsem řekl, pokud to bude kontrolované testy, tak se může začít trénovat co nejdřív. Říkám: Pusťte nás na hřiště.

Může podle vás dojít k úbytku mladých i dospělých hráčů, kteří už se nebudou chtít k fotbalu vrátit?

Nun: Myslím, že už k tomu dochází, jak slyším z jiných klubů. Někteří hráči z mojí generace už se k fotbalu nevrátí, říkají, to nemá cenu, už nezačnu trénovat. My s Jirkou jsme třeba nepřestali trénovat, něco pro to děláme, protože nás fotbal baví. Máme ho rádi. Stejný problém bude i u dětí, přičichly k věcem, které se dají dělat doma za zavřenými dveřmi, v první řadě počítačové hry, youtubeři… Můj syn začal dokonce rapovat, sice sprostě… (smích), ale zkouší to. Odliv hráčů nastane.

Mašek: Jde o to, že řada dětí zpohodlní. Samozřejmě hodně záleží na rodičích, pokud i v lockdownu se s dětmi hýbali, tak se dá u dětí chuť sportovat obnovit. Je to o výchově. Je možné, že dětí bude ubývat. Na druhou stranu si myslím, že hromada dětí i dospělých bude natěšená na to se vrátit ke sportu. Záleží, jak kdo má nastavenou hlavu, že chce sportovat. U nás starších a veteránů je to tak, že někteří zpohodlní, ale jiní musejí trénovat víc, aby se mohli vrátit. Každopádně dopad to mít bude. Uvidíme, jak se s tím hráčii trenéři popasují. Například tady na Slavii jsme rozjeli online tréninky pro mladé, takže alespoň virtuálně byli v té partě kluků. Sám jsem zvědavý, jak to bude, ale my trenéři určitě budeme chtít udělat maximum pro to, aby se děti i dospělí k fotbalu vrátili.