VIDEO: Mladé fotbalistky ovládly turnaj čtyř zemí. Byly u toho i Východočešky

Závěrečné třetí zápasy měl na programu přípravný turnaj reprezentačních výběrů fotbalistek do 15 let UEFA Development Tournament 2023, který se hrál na stadionech Nového Bydžova a Slavie Hradec Králové. Prvenství nakonec vybojovaly domácí hráčky, které v posledním střetnutí remizovaly s Chorvatskem 1:1 a na penalty zvítězily 5:4. Do karet jim hrála také porážka Belgičanek 0:3 v souběžně hraném utkání s Finskem.