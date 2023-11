Mladé reprezentantky v přestřelce remizovaly s Belgií. V rozstřelu neuspěly

/VIDEO, FOTO/ Druhými zápasy pokračoval přípravný turnaj reprezentačních výběrů fotbalistek do 15 let UEFA Development Tournament 2023. Český tým po úvodním vítězství s Finskem tentokrát remizoval s Belgií 3:3 a prohrál po penaltovém rozstřelu. Utkání v Novém Bydžově znovu doprovázela výborná kulisa (534 diváků). Svěřenkyně trenérky Oľgy Kušnierové se ještě v neděli utkají s Chorvatskem. To v souběžně hraném duelu na hřišti hradecké Slavie porazilo Finsko 2:1.

Euforická radost českého týmu po vyrovnání na 3:3 v 93. minutě. | Video: Petr Tomeš