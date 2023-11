Hradecká Rajsnerová neúspěšný rozstřel oplakala. Chtěla chytit víc penalt

/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Došlo i na slzy. Poté, co české fotbalistky do 15 let po remíze 3:3 s Belgií prohrály následný penaltový rozstřel o druhý bonusový bod, gólmanka Kristýna Rajsnerová, jinak hájící barvy FC Hradec Králové, to ze sebe musela nějakým způsobem dostat. A tak to vyřešila po svém – oplakala to. Někdy emoce musí ven.

Brankářka Kristýna Rajsnerová | Foto: PJml/FAČR

