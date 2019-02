Hradec Králové – Dnes dopoledne Vlašim, zítra střet v polské Wroclawi s tamním Slaskem, pro kterého jde o generálku před startem jarní části první ligy. Fotbalisty Hradce Králové čeká náročný víkendový dvojzápas.

Ilustrační foto. | Foto: Hradecký deník

„Očekávám vysokou náročnost zápasů. Vlašim trénuje pan Petržela, který svůj tým určitě dobře připraví, hráče nahecuje, a ti pak nevypustí jediný souboj. Určitě budou hrát v enormním nasazení," uvažuje o dnešní partii v Orlické Kotlině hradecký kouč Luboš Prokopec.

Plán přípravy

8. 2. Vlašim (10)

9. 2. Slask Wroclaw (15.30)

14. 2. Teplice (14)

19. 2. Pardubice (15)

1. 3. Karviná (14)

Pozn.: S podtrženými týmy hraje Hradec doma.

Zítra jeho tým prověří 13. celek polské Ekstraklasy.

„Opět to bude velmi těžké. Oni jsou na vrcholu své přípravy, kdežto my máme ještě do prvního jarního kola měsíc," říká Prokopec.

Po středečním příchodu slovenského stopera Juraje Križka je kádr „votroků" před jarním útokem na postup do první ligy kompletní. Nikdo jiný už nepřijde.

„Příchody jsou uzavřené," komentuje to Luboš Prokopec. „Hráči, kteří nás v minulých zápasech neuspokojili, půjdou hrát za juniorku. Musí na sebe cítit tlak. Naopak mladí hráči musí vědět, že mají šanci se do „áčka" dostat a že kádr není nepropustná, uzavřená záležitost."