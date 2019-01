Praha - Mohou to být dvě hodiny, které rozhodnou fotbalovou ligu. Krátce před nedělní 20. hodinou můžeme znát nového mistra i oba sestupující do druhé ligy. O co všechno se bude v zítřejším předposledním kole hrát?

Fanoušci FC Hradec Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: PSPA/ Slávek Růta

O titul

Zápletka je jasná: Plzeň vede o pět bodů před druhou Spartou. Chce-li parta ze západu slavit ve své aréně, musí buď porazit Liberec, nebo si počkat na zakopnutí Sparty v Teplicích. Pokud sparťané nezvítězí, titul se po dvou letech stane kořistí Plzně pohár i zlaté medaile budou ve Štruncových sadech připravené k okamžitému předání.

„Dáme do toho všechno, co v sobě máme, abychom v posledním kole nemuseli jet s nějakým tlakem do Hradce Králové," slíbil pro klubový web plzeňský záložník Vladimír Darida.

Plzeň čeká déja vu. Vzpomínáte? O zlato hrála s Libercem už loni. Tehdy ovšem po remíze 0:0 v posledním kole slavili seveřané. „Pořád to mám v hlavě. Byli jsme kousek od titulu a moc nás mrzelo, že jsme to nezvládli."

Symbolické je, že se proti Plzni v rozhodující partii postaví nejlepší tým jara. Liberečtí hodili za hlavu zpackaný podzim a vyhráli posledních osm zápasů. Také proto se může liberecký kapitán Radoslav Kováč odvážit říct: „Pojedeme do Plzně s respektem, ale chceme si přivézt nějaké body."

Proč ještě nebyla řeč o druhém týmu tabulky? Pomozme si slovy jeho trenéra Vítězslava Lavičky: „Situace se jeví jako rozhodnutá."

Sparťanům reálně hrozí, že třetí sezonu po sobě dokončí bez trofeje. Jejich plamínek naděje přesto může doutnat až do posledního kola to když zvítězí v Teplicích a zároveň Plzeň padne s Libercem. Pak by se manko Sparty snížilo na dva body.

O třetí místo

Díky skvostné sérii je pevně drží Liberec, který má aktuálně šestibodový náskok na Olomouc.

Nejlepšímu celku jara stačí v posledních dvou kolech uhrát bod a může slavit postup do druhého předkola Evropské ligy. Tam se dostane i v případě jakékoliv ztráty čtvrté Olomouce.

„Podívejte se, v jaké hraje Liberec formě. Naše šance jsou minimální," přiznal olomoucký trenér Martin Kotůlek.

O záchranu

V sestupovém bahně se plácá už jen pět týmů (záchranu mohou mít po zítřku jistou v Ostravě, Teplicích a Příbrami), o kritické situaci však může mluvit jen nejhorší ligová dvojka.

Tak třeba poslední České Budějovice nemusí od pádu do druhé ligy zachránit ani domácí výhra nad Jihlavou.

Pokud Příbram získá proti Brnu aspoň bod, Dynamo lize už zítra zamává bez ohledu na výsledek svého zápasu.

„Nic si nenalhávejme, naše naděje je už jen teoretická. Buďme realisté," pravil budějovický trenér Pavol Švantner, jehož tým zatím stihl nastřádat jen 23 bodů a ve středu prohrál na Slavii 0:3.

O moc růžovější není ani situace předposledního Hradce Králové (25 bodů). I on se zítra bude v Edenu pokoušet zastavit rozjetou Slavii (tři zápasy, tři výhry).

„Dokud bude šance na záchranu, tak budu věřit," řekl před utkáním hradecký trenér Luboš Prokopec.

Nejmladší kouč ligy však o svoji víru přijde, pokud jeho tým prohraje a zároveň Příbram alespoň remizuje s Brnem.

V případě remízy na Slavii by šance Hradce na záchranu žila jen v případě, že Příbram nevyhraje nebo Teplice podlehnou Spartě.

Pro úplnost: v posledním kole čeká na Hradec domácí zápas s Plzní.

„I když je naše situace špatná, nechceme to zabalit. Budeme hrát na vítězství, ale víme, že to bude těžké. Slavia má fazonu a Plzeň hraje o titul," řekl hradecký útočník Marek Kulič, jenž se v zimě vrátil do rodného města.

Zachrání je v lize?

Nedělní program Gambrinus ligy

Plzeň - Liberec (18.00, ČT sport)

Hit kola. Plzni stačí k titulu jakákoliv výhra proti jarní kometě ze severu.

Teplice - Sparta Praha (18.00, TV Fanda)

Spartu udrží ve hře o zlato jen vítězství. A ani to jí nakonec nemusí stačit.

Dukla Praha - Mladá Boleslav (18.00)

Pražský tým může vylepšit páté místo, středočeský lazaret se trápí.

Příbram - Zbrojovka Brno (18.00)

Brno se po výhře nad Spartou zachránilo. Přidá se k němu i Příbram?

Slovácko - Baník Ostrava (18.00)

Domácí jsou zachráněni, Baník by pro klid potřeboval vítězství.

Jablonec - Sigma Olomouc (18.00)

Severočeši si svůj pohárový sen už splnili, Sigma se do Evropy asi nepodívá.

České Budějovice - Jihlava (18.00)

Topícím se Jihočechům už nemusí k záchraně pomoct ani výhra.

Slavia Praha - Hradec Králové (18.00)

Porazí Slavia pod novým trenérem Petroušem i partu z východních Čech?

MARTIN MLS