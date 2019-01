Hradecko - Fotbalové soutěže mládeže i dospělých na Hradecku měly v uplynulých dnech na programu úvodní soutěžní duely nové sezony.

Liga amatérů - 15. kolo: Policie – Fakultní nemocnice 2:12 (0:7). Branky: Josef, Jadrný – P. Jezdinský 3, Dapecí 2, Podhajský 2, Jirman 2, Melek, A. Jezdinský, Klapka. Gimnástic Třebeš – Montela MH 3:1 (1:0). Branky: Sadílek, Husák, M. Veis – Klíma.

1. Montela MH 12 9 1 2 47:31 28

2. Gimn. Třebeš 11 6 1 4 42:31 19

3. Fak. nemocnice 11 5 2 4 40:24 17

4. Policie ČR 9 1 2 6 21:46 5

5. Dopr. podnik 7 1 0 6 16:34 3

Legalcom AK veteránská liga - 3. kolo: Loko Hradec – Nový Hradec 3:7 (2:4). Branky: Zeman 2, Šimůnek – Veis 3, Baďura, Karmín, Ptáček, Hofman. Třebeš – Libčany 2:3 (0:2). Branky: Karas, Kadečka – Čáslavský, Špicar, Koblížek.

1. Nový Hradec 2 2 0 0 18:6 6

2. Dohalice 1 1 0 0 5:3 3

3. Libčany 2 1 0 1 6:7 3

4. Lok. Hradec 1 0 0 1 3:7 0

5. Třebeš 2 0 0 2 5:14 0

EKUS HK OP dorost – 3. kolo: Třebeš B – Lovčice 15:3, Dohalice/Cerekvice – Kunčice/ Roudnice 0:1, Kobylice/Myštěves – Stěžery 0:7.

1. Stěžery 3 3 0 0 0 21:2 9

2. Kunč./Roud. 3 3 0 0 0 7:2 9

3. Třebeš B 3 2 0 0 1 23:8 6

4. Lovčice 3 1 0 0 2 11:28 3

5. Doh./Cerek. 3 0 0 0 3 3:12 0

6. Kobyl./Myš. 3 0 0 0 3 4:17 0

Belsport OP starší žáci – 1. kolo: Roudnice/ Kunčice – M. Lhota 4:1. 3. kolo: N. Město – Myštěves/Kobylice 2:1, Nepolisy – M. Lhota 3:1, Roudnice/Kunčice – Třebeš B 2:4.

1. Třebeš B 3 3 0 0 0 14:4 9

2. Roud./Kunč. 3 2 0 0 1 11:7 6

3. Nové Město 2 2 0 0 0 6:3 6

4. Nepolisy 3 1 0 0 2 6:9 3

5. Malš. Lhota 2 0 0 0 2 2:7 0

6. Myš./Kobyl. 3 0 0 0 3 4:13 0

Futurum OP mladší žáci skupina A – 3. kolo: Slavia HK – Vysoká 2:0, Třebeš C – Stěžery 0:5, Třebeš dívky – M. Lhota 1:10.

1. Malš. Lhota 2 2 0 0 26:1 6

2. Stěžery 2 2 0 0 8:1 6

3. FC HK dívky 1 1 0 0 5:0 3

4. Předměřice 1 1 0 0 6:2 3

5. Slavia HK 2 1 0 1 3:3 3

6. Vysoká n. L. 2 0 0 2 2:8 0

7. Třebeš dívky 2 0 0 2 1:15 0

8. Třebeš C 2 0 0 2 0:21 0

Futurum OP mladší žáci skupina B – 3. kolo: Červ./Skřivany – Lovčice 26:1, Nepolisy – Dohalice 0:3, N. Bydžov B – Kunčice 2:2.

1. Červ./Skřiv. 2 2 0 0 43:1 6

2. N. Bydžov B 2 1 1 0 9:6 4

3. Dohalice 2 1 0 1 3:17 3

4. Kunčice 1 0 1 0 2:2 1

5. Krat./Roud. 0 0 0 0 0:0 0

6. Nepolisy 1 0 0 1 0:3 0

7. Lovčice 2 0 0 2 5:33 0

Belsport OP starší přípravky, skupina A – 3. kolo: Probluz – Stěžery 6:6 a 3:5, Smiřice/ Hořiněves – Třebeš C 6:2 a 5:2, Slavia HK – M. Lhota 2:6 a 1:3, Předměřice/Loko HK – FC HK d. 8:2 a 8:4, Cerekvice – Vysoká 0:15 a 0:14.

1. Malš. Lhota 4 4 0 0 18:9 12

2. Stěžery 4 3 1 0 44:9 10

3. Vysoká n. L. 4 3 0 1 35:7 9

4. Před./Loko HK 4 3 0 1 23:12 9

5. Smiř./Hořin. 4 2 0 2 17:13 6

6. Třebeš C 4 2 0 2 21:19 6

7. FC HK dívky 4 2 0 2 19:22 6

8. Probluz 4 0 1 3 17:28 1

9. Slavia HK 4 0 0 4 9:22 0

10. Cerekvice 4 0 0 4 0:62 0

Belsport OP starší přípravky, skupina B – 3. kolo: Myštěves – Urbanice 2:9 a 2:8, Dohalice – Lhota p. L./ Roudnice 5:9 a 5:4, Prasek – Kratonohy 4:3 a 7:3, Skřivany/Červ. – Kunčice 3:3 a 3:5.

1. Urbanice 4 4 0 0 41:7 12

2. Prasek 4 4 0 0 25:14 12

3. Lhota/Roud. 4 3 0 1 33:14 9

4. Kratonohy 4 2 0 2 24:20 6

5. Kunčice 4 1 1 2 16:20 4

6. Dohalice 4 1 0 3 13:37 3

7. Skřiv./Červ. 2 0 1 1 6:8 1

8. Libčany 2 0 0 2 4:20 0

9. Myštěves 4 0 0 4 13:35 0

BD Group OP mladší přípravky - turnaj 1C hř. Smiřice: Hořiněves – Dohalice 8:2, Smiřice – Probluz 0:10, Hořiněves – Probluz 1:1, Smiřice – Dohalice 6:3, Hořiněves – Smiřice 5:1. 1D hř. Nový Hradec: Nový HK – Olympia 11:1, FC HK dív. – Vysoká 1:6, Nový HK – Vysoká 5:3, FC HK d. – Olympia 6:3. 2A hř. Hlušice: N. Bydžov B – Stěžery A 2:17, Prasek – Stěžery B 3:6, NB B – Stěžery B 2:8, Prasek – Stěžery A 3:12, NB B – Prasek 4:8. 2B hř. Předměřice: Slavia – Roudnice 18:2, Před./ Loko HK – Lhota p. L. 5:1, Slavia – Lhota 6:0, Před./Loko – Roudnice 11:0, Slavia – Před./ Loko 11:5. 2C hř. Vysoká: Olympia – FC HK C 11:0, Vysoká – FC HK D 12:0, Olympia – FC HK D 12:2, Vysoká – FC HK C 14:1, Olympia – Vysoká 4:8. 2E hř. Třebechovice: M. Lhota – Hořiněves 5:5, Třebech. – Smiřice 0:13, M. Lhota – Smiřice 12:3, Třebech. – Hoř. 1:20, M. Lhota – Třebech. 16:0. 2F hř. Myštěves: Myš. A – Černilov A 0:11, Myš. B – Černilov B 6:3, Myš. A – Černilov B 11:2, Myš. B – Černilov A 2:11, Myš. A – Myš. B 3:4. 2G hř. Třebeš: Třebeš C – Urbanice 7:0, Třebeš D – Libčany 7:0, Třebeš C – Libč. 8:0, Třebeš D – Urb. 7:4, Třeb. C – Třeb. D 3:2.

Lubomír Douděra