Hradecko - Fotbalové soutěže (nejen) mládeže na Hradecku měly v uplynulých dnech na programu dalšíí soutěžní duely probíhající sezony.

Veteránská liga – 13. kolo: Třebeš – Libčany 5:1 (2:0). Branky: Mizerík, Čejchan, Husman, Balický, Kvapil – Špicar; mimo soutěž: Vysoká – Dohalice 3:2 (3:0). Branky: Sedláček, Tuhý, Josef – L. Miškář 2.

1. Nový HK 9 9 0 0 75:16 27

2. Loko HK 9 4 1 4 32:38 13

3. Libčany 10 4 1 5 31:46 13

4. Třebeš 11 3 1 7 35:43 10

5. Dohalice 9 2 1 6 21:51 7

OP dorost – 15. kolo: Třebeš B – Stěžery 2:0, Kunčice/Roudnice – Lovčice 3:2, Dohalice/Cerekvice – Kobylice/Myštěves 3:1.

1. Stěžery 15 11 1 0 3 57:15 35

2. Kunč./Roudn. 15 10 2 1 2 46:24 35

3. Třebeš B 15 9 2 0 4 63:26 31

4. Dohal./Cerek. 15 6 0 3 6 34:33 21

5. Lovčice 15 3 0 1 11 32:79 10

6. Kobyl./Myšť. 15 1 0 0 14 18:73 3

OP st. žáci – 13. kolo: Nepolisy – M. Lhota 0:0, pen. 4:2. 15. kolo: M. Lhota – Myštěves/ Kobylice 2:2, pen. 3:2, Nepolisy – Roudnice/ Kunčice 0:6, N. Město – Třebeš B 1:5.

1. Třebeš B 15 15 0 0 0 78:11 45

2. Roudn./Kunč. 15 9 2 1 3 45:17 32

3. Nové Město 15 9 1 1 4 41:37 30

4. Myšt./Kobyl. 15 3 1 3 8 28:47 14

5. Nepolisy 15 2 2 0 11 16:56 10

6. Malš. Lhota 15 0 1 2 12 15:57 4

OP ml. žáci – konečná tabulka skupiny A:

1. Malš. Lhota 14 12 1 1 100:15 37

2. Stěžery 14 11 3 0 72:8 36

3. Třebeš C 14 8 2 4 59:45 26

4. FC HK dívky 14 7 3 4 41:29 24

5. Slavia HK 14 6 0 8 40:32 18

6. Vysoká n. L. 14 3 1 10 21:58 10

7. Předměřice 14 3 0 11 31:85 9

8. Třebeš dívky 14 1 0 13 12:104 3

OP ml. žáci – konečná tabulka skupiny B:

1. Červ./Skřiv. 12 11 0 1 149:22 33

2. Kunčice 12 7 4 1 52:20 25

3. Dohalice 12 6 2 4 51:39 20

4. N. Bydžov B 12 6 1 5 53:59 19

5. Kratonohy 12 4 1 7 35:60 13

6. Nepolisy 12 2 1 9 15:74 7

7. Lovčice 12 1 1 10 12:93 4

OP ml. žáci finále A – předehrávka 7. kola: Stěžery – Kunčice 0:1.

OP st. přípravka finále A – 3. kolo: Vysoká – Kunčice 3:7 a 0:5. 4. kolo: Stěžery – Třebeš C 4:5 a 5:2, Předměřice/Loko HK – Smiřice/Hořiněves 1:4 a 2:6, Kunčice – Lhota p. L./Roudnice 2:5 a 7:4, M. Lhota – Vysoká 3:2 a 6:3.

1. Smiř./Hořin. 8 8 0 0 50:17 24

2. Lhota/Roudn. 8 7 0 1 41:26 21

3. Malš. Lhota 6 4 0 2 27:26 12

4. Kunčice 8 4 0 4 30:38 12

5. Třebeš C 8 3 1 4 26:31 10

6. Stěžery 8 3 0 5 33:31 9

7. Urbanice 6 2 1 3 16:22 7

8. Před./Loko HK 6 2 0 4 19:22 6

9. Skřiv./Červ. 6 1 0 5 16:25 3

10. Vysoká n. L. 8 1 0 7 23:43 3

OP st. přípravka finále B – 4. kolo: Kratonohy – Prasek 6:2 a 6:9, Probluz – Dohalice 2:5 a 3:4, Dobřenice – Cerekvice 8:1 a 11:3, FC HK dívky – Slavia HK 0:4 a 1:11.

1. Prasek 8 7 0 1 81:24 21

2. Dohalice 8 7 0 1 74:23 21

3. Slavia HK 8 6 1 1 51:15 19

4. FC HK dívky 8 6 0 2 43:36 18

5. Kratonohy 8 3 1 4 40:30 10

6. Probluz 8 2 0 6 29:30 6

7. Libčany 4 2 0 2 15:22 6

8. Dobřenice 8 2 0 6 33:52 6

9. Myštěves 6 0 0 6 14:63 0

10. Cerekvice 6 0 0 6 5:90 0

OP ml. přípravka – turnaj 12B hř. Kukleny: Olympia HK A – RMSK Cidlina B 17:1, Olympia HK B – Předměřice/Loko HK 3:3, Olympia HK A – Předměřice/Loko HK 5:2, Olympia HK B – RMSK Cidlina B 16:1. Turnaj 13A hř. Myštěves: Myštěves A – Roudnice 6:7, Myštěves B – Lhota p. L. 3:3, Myštěves A – Lhota p. L. 4:8, Myštěves B – Roudnice 9:3. Turnaj 13B hř. Slavia HK: Slavia HK A – Hořiněves 10:3, Slavia HK B – Smiřice 8:4, Slavia HK A – Smiřice 18:1, Slavia HK B – Hořiněves 1:12. Turnaj 13D hř. Lovčice: Lovčice – Urbanice 4:5, Nepolisy – Libčany 6:6, Lovčice – Libčany 4:6, Nepolisy – Urbanice 6:3. Turnaj 13E hř. Vysoká: Vysoká – Třebeš C 4:2, Třebechovice – Třebeš D 0:17, Vysoká – Třebeš D 7:6, Třebechovice – Třebeš C 0:17. Turnaj 13F hř. Hlušice: RMSK Cidlina B – Prasek A 1:18, Předměřice/Loko HK – Prasek B 8:4, RMSK Cidlina B – Prasek B 1:15, Předměřice/Loko HK – Prasek A 3:6. Turnaj 13G hř. Háječek: FC HK C – Olympia HK A 2:13, FC HK D – Olympia HK B 2:17, FC HK C – Olympia HK B 2:13, FC HK D – Olympia HK A 2:16. Turnaj 13H hř. Stěžery: Stěžery A – Dohalice 16:0, Stěžery B – Probluz 2:2, Stěžery A – Probluz 7:4, Stěžery B – Dohalice 11:0.

Lubomír Douděra