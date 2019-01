Hradecko - Fotbal na Královéhradecku - ve výsledcích a tabulkách:

Liga gentlemanů (veteránů): Arrows – Třebeš 3:2 (1:0). Branky: Weis 3 – Kudrna, Ondráček. Nový HK – Libčany 6:5 (2:3). Branky: Frank 3, Hofman, Jakubec, Baďura – Doležal 2, Klouček 2, Šimek.

1. Arrows 8 7 1 0 50:19 22

2. Nový Hradec 8 5 2 1 48:24 17

3. Dohalice 7 3 1 3 23:23 10

4. Libčany 8 2 1 5 19:47 7

5. SKP Hradec 7 2 0 5 29:39 6

6. Třebeš 8 1 1 6 26:43 4

OP dorost – 16. kolo: Nepolisy – Kobylice/ Myštěves 0:3, Dohalice/Cerekvice – Lovčice/ Chlumec B 7:2.

1. Dohal./Cerek. 12 10 0 0 2 53:12 30

2. Lovč./Chlum. B 12 8 0 1 3 61:28 25

3. Kunč./Roud. 12 6 0 0 6 33:27 18

4. Kob./Myštěv. 12 5 1 0 6 31:45 17

5. Nepolisy 12 0 0 0 12 10:75 0

OP st. žáci 8+1 – 16. kolo: FC HK dívky – Stěžery 0:1, Slavia HK/M. Lhota B – Vysoká 1:0.

1. N. Měs./Chl. B 12 10 1 0 1 99:14 32

2. Stěžery 12 9 0 1 2 37:8 28

3. Třebeš B 12 9 0 0 3 47:24 27

4. Sl. HK/M. Lh. B 13 4 2 0 7 22:35 16

5. Vysoká 13 3 0 0 10 14:58 9

6. Červ./Skřiv. 12 2 1 1 8 26:87 9

7. FC HK dívky 12 1 1 3 7 11:30 8

Pohár J. Míchala st. žáci – čtvrtfinále: Červeněves/Skřivany – N. Město/Chlumec B 1:12, FC HK dívky – Třebeš B 2:4, M. Lhota/ Slavia HK B – Vysoká 1:0, Stěžery př. postup.

OP ml. žáci A – 10. kolo (dohrávka): Vysoká – FC HK dívky 1:2.

Konečná tabulka:

1. Stěžery 14 10 0 4 37:27 30

2. M. Lhota/Sl. HK B 14 9 2 3 52:24 29

3. Třebeš C 14 9 1 4 48:33 28

4. Nový HK B 14 7 2 5 49:33 23

5. FC HK dívky 14 5 3 6 24:23 18

6. Předměřice 14 5 1 8 31:44 16

7. Urbanice 14 3 3 8 28:57 12

8. Vysoká 14 1 2 11 16:44 5

OP ml. žáci B – konečná tabulka:

1. Dohalice 14 11 1 2 74:29 34

2. Skř./Červen. 14 10 1 3 90:29 31

3. Kunčice 14 9 2 3 51:19 29

4. Kratonohy 14 7 1 6 49:50 22

5. N. Bydžov C 14 6 4 4 56:49 22

6. Nepolisy 14 5 1 8 34:61 16

7. Prasek 14 3 0 11 33:78 9

8. Myštěves 14 0 0 14 32:104 0

(Poznámky k OP ml. žáků: Vzájemné zápasy Kratonohy – N. Bydžov C 13:1, N. Bydžov C – Kratonohy 1:1; následuje nadstavbová část týmů z obou skupin na 1. až 4. místech, resp. 5. až 8. místech.)

OP ml. žáci, finále A – 1. kolo: Kratonohy – Třebeš C 3:3, Skřivany/Červeněves – M. Lhota/Slavia HK B 5:5, Stěžery – Nový HK B 1:1.

OP ml. žáci, finále B – 1. kolo: N. Bydžov C – Vysoká 1:3, Předměřice – Myštěves 9:2, Prasek – Nepolisy 2:3.

Pohár L. Škorpila ml. žáci – osmifinále: Myštěves – Třebeš C 2:7, Prasek – Stěžery 0:4, Nepolisy – Nový HK B 3:7, N. Bydžov C – M. Lhota/Slavia HK B 1:5, Předměřice – Kratonohy 4:2, FC HK dívky – Skřivany/Červeněves 5:4, Urbanice – Dohalice 0:6, Vysoká – Kunčice 2:2, pen. 2:4.

OP st. přípravka, finále A – 5. kolo: Třebechovice – Probluz 1:5 a 1:5, Vysoká n. L. – Lhota p. L./Roudnice 8:0 a 7:2, Malš. Lhota – Kunčice 2:5 a 3:5, Prasek – Předměřice/ Loko HK 1:3 a 1:7.

1. Kunčice 10 8 1 1 53:30 25

2. Hořiněves 8 8 0 0 53:24 24

3. Vysoká 8 5 1 2 56:24 16

4. Před./Loko HK 8 5 1 2 42:17 16

5. Lhota p. L./Roud. A 10 5 0 5 44:36 15

6. Probluz 8 4 1 3 38:32 13

7. Prasek 10 3 1 6 33:50 10

8. Třebechovice 10 3 0 7 34:50 9

9. Skřiv./Červ. 8 2 1 5 15:40 7

10. FC HK dívky 8 1 0 7 22:59 3

11. Malš. Lhota 8 0 2 6 25:52 2

OP st. přípravka, finále B – 4. kolo: Dobřenice – Myštěves 8:5 a 6:5. 5. kolo: Třebeš dívky – Smiřice 2:5 a 5:5, Stěžery – Dobřenice 3:3 a 3:8, Myštěves – Cerekvice 3:0 a 8:1, Nepolisy – Lhota p. L./Roudnice B 2:4 a 7:1.

1. Třebeš C 8 8 0 0 79:28 24

2. Nepolisy 8 6 0 2 49:15 18

3. Smiřice 8 5 1 2 43:35 16

4. Dohalice 6 4 2 0 30:17 14

5. Třebeš dívky 10 4 2 4 42:32 14

6. Myštěves 8 4 0 4 39:34 12

7. Lhota p. L./Roud. B 10 4 0 6 32:44 12

8. Libčany 8 3 1 4 21:25 10

9. Dobřenice 10 3 1 6 38:59 10

10. Stěžery 6 1 1 4 27:38 4

11. Cerekvice 10 0 0 10 8:81 0

OP ml. přípravka – turnaj 12A hř. Roudnice: Lhota p. L. – M. Lhota B 13:0. Turnaj 12E hř. Kratonohy: Kratonohy/Olympia HK – Hořiněves 2:3, Kunčice – Smiřice 3:7, Kratonohy/Olympia HK – Smiřice 4:8, Kunčice – Hořiněves 4:6. Turnaj 13A hř. Předměřice: Černilov – Třebeš C 0:0, Předměřice – Třebeš dívky 8:2, Černilov – Třebeš dívky 9:3, Předměřice – Třebeš C 9:1. Turnaj 13B hř. Hořiněves: Hořiněves – Slavia HK 4:3, Smiřice – Vysoká 2:5, Hořiněves – Vysoká 2:6, Smiřice – Slavia HK 1:6. Turnaj 13C hř. Háječek: FC HK C – Kratonohy/Olympia HK 2:14, FC HK D – Kunčice 7:8, FC HK C – Kunčice 2:12, FC HK D – Kratonohy/Olympia HK 4:11. Turnaj 13E hř. Dohalice: Myštěves – Stěžery A 1:13, Dohalice – Stěžery B 0:11, Myštěves – Stěžery B 6:9, Dohalice – Stěžery A 0:15. Turnaj 13F hř. M. Lhota: M. Lhota A – Prasek 4:3, M. Lhota B – N. Bydžov B 5:4, M. Lhota A – N. Bydžov B 8:1, M. Lhota B – Prasek 3:8.

Lubomír Douděra