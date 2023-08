/GALERIE/ Cesta fotbalistů Chlumce nad Cidlinou letošním ročníkem MOL Cupu končí ve druhém kole. Svěřenci kouče Tomáše Hrabíka prohráli na půdě třetiligového rivala z Kolína 1:3 a letos tak doma žádné prvoligové mužstvo nepřivítají, jako tomu bývalo v letech minulých.

Z fotbalového utkání druhého kola MOL Cupu Kolín - Chlumec nad Cidlinou (3:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Středeční utkání dvou týmu z ČFL za stavu 1:1 směřovalo do prodloužení, ale v závěrečných minutách ho Středočeši dokázali překlopit na svoji stranu a mohou tak se radovat z postupu do třetího kola.

Východočechům se nepovedl začátek zápasu a již ve 13. minutě poprvé inkasovali. Veselý se zbavil obránce, předložil míč Jarošovi, kterému už stačilo pouze nastavit nohu. Po půlhodině hry mohl Kolín odskočit dokonce do dvoubrankového vedení, ale Jaroš z takřka totožné situace trefil gólmana Ordelta. A tak udeřilo na straně druhé. Kneifel vyřešil brejkovou situaci tak, že brankáře Přibyla krásně přeloboval.

Ve druhé půli mohl Chlumec otočit vývoj na svoji stranu, ale neproměnil několik šancí. Tu největší Krčál, jehož hlavičku nejprve vyrazil Přibyl a z dorážky mířil chlumecký zadák trestuhodně vedle. Na domácího gólmana nevyzrál ani Petráň. Kolín se do šancí moc nedostával, přesto nakonec rozhodl. V závěrečných minutách podnikl dva úspěšné útoky, které zakončili Jiří Sodoma a Václav Slavík.

MOL Cup – 2. kolo

SK Sparta Kolín – FK Chlumec nad Cidlinou 3:1 (1:1). Branky: 13. Jaroš, 85. J. Sodoma, 90. (+2) V. Slavík – 37. Kneifel. Rozhodčí: Mach. ŽK: 2:3. Diváci: 260. Kolín: Přibyl – Hakl, Štancl, Trýzna (57. Kamyshanov) – Veselý, Vondráček (46. Soběslav), Breda, Snížek, Babeshko (77. V. Slavík) – O. Sodoma (46. J. Sodoma), Jaroš (46. Milec). Chlumec: Ordelt – Veselka, Kopáč, Krčál, Řezníček – Weis (59. T. Labík), Vaníček (84. Bastin), Doležal, Kejř (72. Čáp), Kneifel – J. Slavík (59. Petráň).

Petr Pavlík, trenér Kolína: „Vítězství je zasloužené. Vypracovali jsme si víc šancí. S přístupem kluků jsem spokojený. Měli jsme dobrý vstup do utkání, dali jsme zaslouženě první branku. Pak jsme měli druhou stoprocentní šanci, kterou jsme neproměnili. To bylo z naší strany v první půli vše. Nelíbila se mi hra ofenzivních hráčů dopředu, po zbytek poločasu jsme vepředu neudrželi balon. Dostali jsme se pod tlak hostů, z čehož pramenil vyrovnávací gól. O přestávce jsme udělali nějaké změny a na hře to bylo znát. S druhou půlí jsem spokojen. Výkon jsme podtrhli v závěru, kdy jsme dali dva krásné góly.“

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „Jsme hodně zklamaní. Domácí šli na začátku rychle do vedení, ale zhruba od dvacáté minuty jsme získali převahu a vyrovnali pěkným lobem Kneifela. I po přestávce jsme měli hru ve své moci, vytvořili si několik velkých šancí, které jsme všechny trestuhodně zahodili. A tak nás soupeř potrestal ze situace, kdy byl snad poprvé ve druhé půli u naší branky. Je to strašná škoda, chtěli jsme postoupit už kvůli fanouškům. Nedá se nic dělat, musíme se dobře připravit na neděli, kdy hostíme silné Ústí nad Labem.“

Zápasy dalších Východočechů

Most-Souš – Pardubice 0:3 (33. Helešic, 82. Pikul, 84. Matoušek), Soběslav – FC Hradec Králové (hraje se ve středu 6. září od 17 hodin), Česká Lípa – Chrudim (hraje se ve středu 6. září od 17 hodin), Hlinsko – Líšeň (hraje se ve středu 6. září od 17.30 hodin).

