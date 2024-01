/GALERIE/ Jen málokomu se podaří, aby jeho povolání bylo silně provázané s celoživotním koníčkem. Tím se může pochlubit Jan Šmidrkal, třiatřicetiletý fotbalista (v minulosti např. RMSK Cidlina Nový Bydžov, AC Sparta Praha či Arsenal Česká Lípa) a v současnosti zároveň trenér (SK Městec Králové). Fotbal je jeho vášeň a nyní mu pomáhá i v jeho zaměstnání.

Jan Šmidrkal s bývalým spoluhráčem a kamarádem Stanislavem Teclem (vlevo) z SK Slavia Praha. | Foto: archiv školy

Šmidrkal je v civilním povolání garantem vzdělávacího programu Management sportu na Gymnáziu, střední odborné škole a vyšší odborné škole v Novém Bydžově. Jak sám uvádí, kontakty z dob minulých, kdy hrával vyšší soutěže, jsou nyní ulehčením v jeho práci. I díky tomu může nyní svým studentům dopřát různých výhod, výletů, stáží apod.

Bývalý sparťan a momentálně trenér Jan Šmidrkal vede budoucí sportovní manažery

„V naší škole se snažíme o studium zábavnou formou, naše heslo je Studuj s úsměvem. Studenti si mohli užít třeba besedu s kondičním trenérem SK Slavia Praha a setkat se s hráči A týmu. Pořádáme také mimoškolní aktivity jako třeba zájezdy na fotbalové zápasy České – Albánie nebo AS Řím – Slavia Praha. Můžeme se pochlubit výraznou spoluprací s partnery jako jsou Sport-Invest, SK Slavia Praha, FC Hradec Králové a další. Naši studenti také pomáhají při organizování domácích zápasů FC Hradec Králové, pořádáme pro ně kurzy – FAČR trenérská licence, APUL – akreditovaný kurz instruktora lyžovaní. Zajímavé jsou také stáže pro studenty s dobrým prospěchem,“ vyjmenoval Šmidrkal hlavní výhody.

Studenti novobydžovské školy.Zdroj: archiv školySám si v minulosti zahrál hned za několik klubů především ve Středočeském kraji, dal by se nazvat fotbalovým světoběžníkem. Zkusil si angažmá ve Velvarech, Poříčanech, ve Slaném, Roudnici, Litoli, České Lípě a dalších týmech. Ovšem také si vyzkoušel, jaké to je být součástí pražské Sparty. A jako mládežník nastupoval za reprezentační výběry. Tam se sešel třeba se slávistou Stanislavem Teclem, jeho bývalý trenér na Spartě byl současný kondiční kouč Aleš Píta. Také oni dva jsou důležitými postavami ve vyjednávání spolupráce se školou v Novém Bydžově. To pak studenti ocení.

Studenti bydžovské školy pomáhají Votrokům, spolupráci spustil duel se Spartou

„Ke studentům máme individuální přístup a podporujeme talenty. Vytváříme jim podmínky a zařizujeme stáže ve sportovním prostředí. Máme rovněž podepsané memorandum o spolupráci s FTVS oborem Management sportu,“ uvedl kantor a trenér v jedné osobě. „Určitě bych nastávajícím studentům doporučil, aby přišli na den otevřených dveří 18. ledna,“ podotkl Šmidrkal.

Pozvánka na Den otevřených dveří.Zdroj: archiv školy

Kromě své práce se věnuje na výbornou trénování v Městci Králové, což nese své ovoce. Jeho tým bude v jarní části sezony usilovat o postup do vyšší soutěže, neboť po podzimu vévodí s náskokem devíti bodů céčkové skupině I. B třídy Středočeského kraje. „Hlavní spokojenost panuje především s předvedenou hrou, která má větší a větší parametry. Lidi chodí, fandí, tleskají, a když se s nimi po zápase v hospodě bavím, kvitují naši předvedenou hru. To je pro mě velké ocenění. Kvůli nim to hrajeme,“ dodal Jan Šmidrkal. V první polovině podzimu byl ještě hrajícím koučem, v té druhé už ale vedl tým více z lavičky.

