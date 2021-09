Podobný příběh těžko vymyslíte. Osmnáctiletá fotbalová brankářka z Trutnova Tereza Fuchsová se v úterý dočkala životního zážitku. S týmem pražské Slavie vyrazila k utkání kvalifikace Ligy mistrů a letadlo s hráčkami si to nenamířilo nikam jinam než k souboji se slavným Arsenalem.

LIGU HRAJE ROK A UŽ JE REPREZENTANTKOU

Než se ale k zápasu dostaneme, je třeba zmínit, že mladá brankářka teprve před rokem opustila rodný Trutnov a vydala se na prvoligovou štaci do Liberce. V jeho dresu si vybojovala pozvánku do mládežnické reprezentace a teď se jí zčistajasna ozval klub sídlící v pražském Edenu. A proč Slavia? Proč tak najednou?

Přestup Fuchsové se zrodil z důvodu odchodu slávistky Barbory Votíkové do Paris Saint Germain, Trutnovačka tak nyní místo ní tvoří brankářské duo s další reprezentantkou Olivií Lukášovou.

A tak premiéra v lize, kde už to ze Slovanu dobře zná? Kdepak, rovnou k utkání ženské Champions League.

„Ani se nedá popsat, jaké pocity jsem po nabídce Slavie zažívala. Dostat se do jejího A-týmu a ještě navíc zažít atmosféru Ligy mistrů, to byl od malička asi můj největší sen a nikdy by mě ani nenapadlo, že se mi splní takhle brzo,“ prozradila nadšená fotbalistka Krkonošskému deníku.

Nehrálo se sice na slavném Emirates Stadium, přesto se na něj Fuchsová a spol. málem podívala.

„Návštěva hlavního stadionu bohužel nebyla vůbec v plánu, ale málem jsme se tam ocitly. Když nás totiž vezl řidič v pondělí na oficiální předzápasový trénink, došlo asi k chybě v komunikaci a vezl nás právě tam. Byly jsme od něj opravdu jen kousek. Na trénink jsme přijely o dost později, protože to byla pěkná zajížďka, ale na tuhle úsměvnou situaci budu jistě ráda vzpomínat.“

ZÁŽITKEM V LONDÝNĚ I SAMOTNÁ ROZCVIČKA

Když měla Tereza popsat vůbec největší zážitek, pak se jen skromně usmála. „Pro mě byla velkým zážitkem předzápasová rozcvička. V té době už byly na stadionu stovky lidí a byl to strašně zvláštní pocit je tam vidět a slyšet.“ Ostatně diváků na zápas Arsenalu se Slavií dorazilo 1016.

Fuchsová si při své velké premiéře vyzkoušela pozici brankářské náhradnice a mohla tak ze střídačky pozorovat rozdíly mezi předními celky z Anglie a Česka. „Soupeřky byly od úvodních minut lepší. Hlavně v prvním poločase. Bylo vidět, že jsou trochu někde jinde než my, ale byly pasáže, kdy jsme plnily skvěle taktické pokyny a byly za ně odměněny i šancemi, které jsme ale bohužel neproměnily,“ přiblížila dění na hřišti. Arsenal utkání vyhrál přesvědčivě 3:0.

Do čtvrteční odvety se Slavii mnoho šancí nedává, Fuchsová by i ve druhém utkání měla plnit roli brankářské náhradnice. „Byť je šance na postup malá, pořád je tam, takže chceme předvést dobrý výkon a ještě o postup zabojovat.“