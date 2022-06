Jenže Liga národů je pro Čechy velkým svátkem. Obzvláště skupina, do které byli nalosováni Španělsko, Portugalsko a Švýcarsko, patří mezi to nejlepší v Evropě. První dva stoprocentně, Švýcaři je pak následují z druhé vlny.

Sympatický výkon na Španěly nestačil. Češi zahazovali šance, v Málaze padli

Je to něco jako skupina smrti na mistrovství Evropy. A že se jedná o přáteláky a nepodstatné zápasy? To asi ne, když je absolvuje i taková superstar, jako je Cristiano Ronaldo. A nejen on. I další hvězdy Portugalců či Španělů. A vlastně i Švýcarů.

Pro český fotbal by bylo jedině dobře, kdyby mezi touto elitou zůstal a mohl se nadále měřit s nejlepšími. Kde jinde by si měli svěřenci Jaroslava Šilhavého otestovat své schopnosti a kde jinde by hráči jako Adam Hložek měli růst. I když čerstvá posila Leverkusenu je za své výkony momentálně kritizovaná. Ale jak se říká, „těžkýma rosteš!“

Hrát proti superstar nás motivuje a posouvá, shodují se Šilhavý se Součkem

A to se může potvrdit v případě Adama Hložka i celého národního týmu. Zkušenosti z těchto duelů můžou jen pomoci a diváci navíc viděli a ještě uvidí na vlastní oči spoustu hvězd.