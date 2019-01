Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Byl by to pořádný průšvih. Jeho zaváhání v rozehrávce mohlo fotbalisty Hradce za stavu 0:0 přijít hodně draho. Brankář Tomáš Koubek se však následně vykoupil dvěma skvělými zákroky. Nejprve zlikvidoval tutovku Lutonskému a ve druhé půli včasným vyběhnutím také Brigantovi.

Fotbalová Synot liga: FC Hradec Králové - FC Zbrojovka Brno. | Foto: Deník/ Michal Fanta

,,Snad jsem tím svou chybu z úvodu odčinil. Makali jsme jako tým a zápas zaslouženě dovedli do vítězného konce," konstatovala po utkání už veselým tónem hradecká gólmanská jednička.

Po zápase byla znát očividně velká radost. Hradec žije, souhlasíte?

Věděli jsme, že když vyhrajeme, udržíme se stále ve hře. Takže radost byla vskutku veliká. Spousta týmů v lize nás už odepsala, ale my se tímto dostali na dvouciferné bodové číslo a všem ukázali, že se s námi musí pro jaro počítat.

Ve 14. minutě za stavu 0:0 tým málem doplatil na vaši hrubici v rozehrávce. Asi jste si pořádně oddechl, když se Moukanzovi míč naštěstí zamotal mezi nohama…

Chtěl jsem to konstruktivně rozehrát, ale málo jsem si míč přistrčil. On mě zblokoval a já měl štěstí, že se mi to odrazilo zpátky. Prakticky vzápětí jsme dali gól my. Poděkoval jsem Bohu.

Jak dlouho se vám tato nepříjemná chvíle honila hlavou?

Je pravda, že jsem pak rozehrávku hodně zjednodušil. Chytil jsem se dvěma přesnými nákopy a do konce zápasu jsem už byl v pohodě.

Co brněnská penalta? Byla odpískaná správně?

Musím přiznat, že jsem to moc neviděl. U brněnského fotbalisty stáli tři naši hráči. Rozhodčí ji písknul. Asi si byl stoprocentně jistý, že byla. Nemělo cenu o tom dál spekulovat.

Zavadil pokutový kop chladnokrevně proměnil. Mapoval jste si jeho penaltové trefy před utkáním?

Nějaké penalty v jeho podání jsem viděl. Jenže tihle zkušení hráči čekají do poslední chvíle na pohyb gólmana. Risknul jsem to malinko dřív, ale bohužel na druhou stranu.

V každém z poločasů jste chytil po jedné tutovce. Který zákrok byl těžší?

Důležitější byl pro nás druhý zákrok. Vedli jsme 2:1 a kdyby soupeř vyrovnal, bůh ví, co by se dělo. Včas jsem mu zmenšil úhel, trefil mě do břicha.

Jednou jste také syčel bolestí po loktovém ataku Moukanzy…

Jsem v pohodě. Jen mi na chvilku vypadl dech. O žádné simulování se nejednalo. Moukanza je šikovný a rychlý fotbalista. V zápase jsme na sebe narazili dvakrát a já z toho minisouboje vyšel lépe.

Gól Pavla Dvořáka na 2:1 byl ohromně důležitý. Jak jste na druhé straně hřiště prožíval vy tento okamžik?

Chtěl jsem samozřejmě běžet až za klukama, ale raději jsem se včas zastavil. Vybavil se mi zápas na Slavii, kdy jsme se po vedoucí brance dostali pod hrozný tlak. Raději jsem se tedy znovu začal soustředit na dirigování obrany. Dvořka to ale rozhodl parádně. Za vítězství jsme všichni šťastní.