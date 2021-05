Včera oslavil významné životní jubileum - 70 let - VILÉM NOVÁK (narozen 17. května 1951), dlouholetý fotbalový funkcionář, rozhodčí a delegát svazu.

Na snímku zleva předseda Komise rozhodčích a delegátů OFS Hradec Králové Lukáš Vojtěch, oslavenec Vilém Novák a rozhodčí FIFA Pavel Orel při halovém Okresním přeboru mládeže ve sportovní hale v Předměřicích nad Labem.Foto: Lubomír Douděra | Foto: Deník/Petr Tomeš

Rozhodčím Okresního fotbalového svazu Hradec Králové je od roku 1970 až doposud, tedy neuvěřitelných 51 let. V období 1976 až 1994 řídil soutěže Východočeského krajského fotbalového svazu. Znám je též jako delegát Královéhradeckého krajského fotbalového svazu, kde působí již od roku 1994. Neméně významná je jeho funkcionářská činnost, ve které patří k nejdéle působícím na Hradecku i v celém kraji. V období let 1978 až 1989 byl členem Sportovně-technické komise OFS Hradec Králové. Ještě pozoruhodnější je jeho činnost člena Komise rozhodčích a delegátů OFS Hradec Králové, kde je nepřetržitě členem již od roku 1976. Za uplynulých 45 let, kdy spolupracoval s mnoha předsedy KR, včetně ligových sudích, například s Karlem Grulichem či Pavlem Orlem, mu patří určitě velké uznání.