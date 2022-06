Zápas s pro nás neoblíbenými Hejtmánkovicemi nabral svůj ráz už od první minuty, kdy jsme dali uklidňující branku. Ta nás možná sice uklidnila až moc a v průběhu prvního poločasu jsme pálili jednu šanci za druhou. Hosté se dle mého názoru místo na svůj výkon soustředili na výkony rozhodčích, ale to co neuhráli, ani neukecali. Druhý poločas pokračoval v podobném módu a my mohli přidat i další branky.

Vám se povedlo skórovat hned čtyřikrát, nejlepší zápas v sezoně?

Co se týká počtu branek, tak určitě ano. Padlo mi tam stejně gólů jako ve všech předešlých zápasech. Ovšem zápasy v Malšovicích, Kosičkách a zisk bodů z těchto utkání má pro mě mnohem větší váhu.

Všechny branky jste dal za sebou. Ze stavu 0:0 na 4:0 jste střílel pouze vy, jaký to byl pocit?

Žádný speciální pocit jsem neměl, přeci jenom od dávání gólů je útočník na hřišti. Spíš jsem si vyčítal zbylé neproměněné brankové příležitosti, ze kterých branky rozhodně padnout měly.

Jak byste svoje góly popsal?

První gól byl strašně rychlý, padl prakticky z rozehry a prvního centru do vápna. U druhého mě skvěle našel Pepa Fiala a mně se se štěstím podařilo procedit balón přes bránící hráče a gólmana. Třetí branku mi připravil parťák z útoku Lukáš Baše, který mi kamarádsky naservíroval míč před prázdnou branku. Čtvrtý gól bych zařadil mezi ty šťastnější, kdy jsem blokoval odkop hostujícího kapitána a míč se krásně odrazil pod břevno.

V 75. minutě jste střídal, jak jste si to vychutnal s domácími fanoušky?

Střídání jsem nijak hekticky neprožíval, s diváky i s klukama na hřišti jsme si plácli a větší radost vypukla až po utkání v kabině.

Kolik vás takové galapředstavení bude stát?

Já nikde nebyl a ta částka taky nesouhlasí (směje se). S příchodem našeho nového trenéra Patrika Havla se na pokutách rozhodně nešetří a jsou skoro za všechno. Takže hattrick, nominace do sestavy kola, tenhle rozhovor… Celkovou sumu snad ani nechci vědět. Alespoň bude bohatá rozlučka na konci sezony.

V tabulce se pohybujete kolem středu, panuje s tím spokojenost?

Při pohledu na náš bodový zisk po konci podzimní části nám se současným umístěním nezbývá nic než se spokojit. I když dle mého názoru má současná forma, nálada v týmu a celkové rozpoložení mnohem větší ambice.

Jak byste se jako fotbalista charakterizoval?

To je těžká otázka, myslím si, že na hřišti nemám problém vzít na sebe zodpovědnost, třeba jít na pokutový kop nebo ostatní standardky. Myslím, že mi kluci v tomto ohledu věří. Jsem schopný povzbudit, ale i vynadat spoluhráči i sám sobě, když se něco nepovede. V kabině jsem snad se všemi kamarád, máme dobrou partu.

Kde vidíte svoje největší přednosti?

Největší předností byla rychlost, to už se ale říct nedá a tak doufám, že mi zbyla přijatelná kopací technika a přehled ve hře.

Jaké máte koníčky kromě fotbalu?

Baví mě sport, na hobby úrovni se mimo fotbal pravidelně věnuji volejbalu a v zimě lednímu hokeji. Koníčků mám spoustu, jenom čas mi nejen na ně nezbývá.

V mládeži jste působil v FC Hradec Králové, jak na tyto roky vzpomínáte?

S větším odstupem času vzpomínám stále radši. Léta v Hradci byla pro můj fotbalový růst zásadní, ze zkušeností z žákovské i dorostenecké ligy těžím doteď. Nejraději vzpomínám na rok v Rychnově, kde se dařilo mně osobně i celému týmu. Sedla mi celá parta kluků i trenéři. Pro mě nejlepší fotbalový rok v žákovské kategorii.

Jaké jsou v Českém Meziříčí podmínky pro fotbal?

Za mě musím říci, že na vesnický fotbal jsou podmínky nadstandardní. Skvěle připravená hrací plocha, nová závlaha, osvětlené vedlejší hřiště, velká kabina i dostačující tréninkové pomůcky. Samozřejmě můžeme hledat mouchy v zázemí, společných sprchách, tribuně - vše ale prochází postupnou rekonstrukcí.