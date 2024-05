/ROZHOVOR/ Šest výher v řadě. To je skvostná bilance fotbalistů FC Nový Hradec Králové v…

Přitom se jednalo o nevídaný počin. „Nejvíce se mi povedla asi třetí branka. Dostal jsem skvělou přihrávku na vápně od Honzy Mrkvi a já ji dobře zakončil do šibenice,“ řekl.

Toho kouč Mrkvička poslal na trávník na posledních dvacet minut. Jednadvacetiletý fotbalista se ale ukázal jako pravý žolík. Nejprve v 72. minutě zvýšil na 8:0. Pak v rozmezí 81. až 83. minuty nasázel hattrick. „Obrana soupeře začala dělat drobné chyby a tak jsme využili situace. Mně to výrazně pomohlo dostat se k balónu a zakončit to třemi brankami,“ uvedl skromně Jonáš.

Takhle jednoznačný průběh zápasu rozhodně v Předměřicích nečekali. Vždyť soupeř z města, které je známo především díky krásné přírodě a skalám, o týden dříve přehrál jednoho z aspirantů na postup Černilov. Domácím to však lepilo. „Za mě to byl opravdu pěkný duel, hráli jsme svoji hru a diktovali jsme tempo zápasu,“ pochvaloval si Jonáš.

Kromě toho, že taková střelecká show nemohla zůstat bez povšimnutí do rubriky osobnost Deníku, neunikne nejspíš ani pozornosti předměřických spoluhráčů. „Abych řekl pravdu, kluci mi to ještě nenapočítali, ale myslím, že to bude stát dost,“ zasmál se Jonáš.

Mladý hráč je přitom v kádru celku z Hradecka nováčkem. V zimní pauze se sem přesunul z Hořic. „Byla to změna kterou jsme neplánoval. V Hořicích jsme měli poslední přátelský zápas a já si tam zranil kotník. Nemohl jsem dva a půl měsíce trénovat. Po dohodě s trenérem jsme usoudili, že nebudu schopný nastoupit zpět, a tak jsem začal hledat angažmá jinde. A naskytla se mi příležitost jít hrát právě do Předměřic,“ přibližuje.

Jeho novým spoluhráčem je i bývalý hráč Hradce Králové či Sparty Praha Michal Šmarda. „Je to skvělý fotbalista, který má obrovský přehled a podporuje celý tým,“ nešetří chválou Jonáš.

Předměřice okupují v současné chvíli páté místo. Na čtvrtou Lokomotivu Hradec ztrácejí pouhý bod, ale i pod nimi je tabulka nesmírně vyrovnaná. „Do každého zápasu se snažíme jít v plném nasazení a chceme se držet pokynů trenéra,“ pokračuje, s tím, že konkrétní cíle si v klubu nedávají.

Jonáš po zimním příchodu nastupuje jako střídající hráč, očividně se mu tak daří. „Aktuálně mi to vyhovuje. Kvůli zranění bych zatím ještě nezvládl uběhat celý zápas,“ má jasno. Posledním vystoupením si však mohl říct o základ. „Tohle je pouze a jen na trenérovi,“ odmítá.

Na závěr se řeč stočí přímo k jeho osobě. „Mým mateřským klubem byl TJ Sokol Hořiněves, kde jsem hrál od svých sedmi let. Živím se truhlařinou a ve volném čase rád chodím cvičit nebo trávím čas s rodinou,“ uzavírá Jonáš.