Hradec Králové - Na stadionu byl už před půl sedmou ráno. Ještě totiž zvládl s dorostenci trénink v posilovně. Pak už však Karel Havlíček, nový kouč fotbalistů Hradce, zaměřil svoji pozornost na první tým. Na mužstvo, které by rád v posledních třech zápasech zachránil ve fotbalové lize.

Bude to těžká mise, „votroci" jsou v tuto chvíli předposlední, na čtrnáctou Jihlavu ztrácejí dva body. V sobotu je čeká domácí duel se Slováckem.

„Nejdřív chci vidět všechny v akci. Proto jsme měli dopoledne herní trénink a odpoledne taktický s polovinou mužstva. Ve středu přijde na řadu druhá půlka," popisoval Havlíček program prvních desítek hodin.

Celý dopolední trénink s asistenty Michalem Šmardou a Markem Kuličem zastavovali hru a zasahovali do ní. Vtloukali do hlav hráčů své ideje. „Každý trenér má nějaké představy. Budou tam odchylky," připustil Havlíček, že v hradeckém projevu nastanou oproti časům Milana Frimmela s Bohuslavem Pilným změny. „Teď se hlavně musíme vyladit na stejnou notu. Chci, abychom hráli poctivě a agresivně," nakázal. „Musíme udělat všechno pro to, abychom měli čisté svědomí. Jestli to bude stačit na záchranu první ligy, to se uvidí," dodal.

Řekl o Hradci

„Ottmar má formu jako hrom, vychytal nás. První poločas nás doslova terorizoval."

(Martin Fillo, záložník Teplic, po vítězství, jemuž nezabránil ani gólman Hradce.)

Nejen herní stránka však bude ve zřeteli nových trenérů. Zásadní je především myšlenkové nastavení hráčů. Mužstvo prohrálo pětkrát v řadě, proto je v problémech.

„Psychika zrovna nahoře nelítá," připustil Havlíček. „Myslím, že tým je ve stresu hlavně doma. Když hrajeme venku, nemáme žádný problém," upozornil generální ředitel klubu Richard Jukl.

Jeho slova mají i statistický podtext. Na jaře nedal Hradec doma ani jeden gól, v šesti duelech uhrál pouhé dva body za bezgólové remízy. Venku se ukazuje sympatičtěji, nebojí se hrát, navíc zvítězil ve Zlíně. „Kluci si to musí překlopit v hlavách, že už nemají co ztratit," řekl Jukl.

„Už na prvním tréninku byly nějaké podrážděné reakce. To musíme vyčistit. Všichni musí potlačit svá ega, všechno musí jít do týmu," nakázal nový trenér Havlíček.