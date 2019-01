Hradec Králové - Fotbalový Hradec v pátek začne přípravu na druhou ligu.

Daniel Trubač. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Dvě zásadní záležitosti obíhají kolem hradeckého týmu.

Tou první jsou možné odchody. V kádru je nyní dvacet osm hráčů, k tomu přicházejí mladíci z dorostu. To je moc. Po pádu do druhé ligy jsou v něm navíc borci, kterým už nebude nižší soutěž stačit. Například záložníci Daniel Trubač či Tomáš Malinský.

„Trenér Karel Havlíček řekl, že tolik hráčů nechce. Odchody se budou řešit průběžné," řekl šéf klubu Richard Jukl.

Malinský s Trubačem jsou však (společně s obráncem Tomášem Holešem) pro ligu nejzajímavější jména. Trubač je mládežnický reprezentant a velmi nahlas se mluví o jeho odchodu do bohaté Slavie. Pražský klub by ho rád získal a poté poslal na hostování v rámci první ligy. Na místo v kádru úřadujícího mistra by zatím podle všeho neměl.

Rychlík Malinský myslel na odchod už v zimě. „Rád bych se posunul," říkal. Nyní kolem něj krouží Teplice, Mladá Boleslav a Liberec, jehož tým je po odchodech klíčových hráčů (Baroš, Souček, Dúbravka, Bartošák, Vůch) výrazně oslaben. Malinský by mohl zaplnit místo levého záložníka Egona Vůcha, jenž zamířil do Kazachstánu.

Druhou hradeckou otázkou je příchod leváka. „Potřebujeme ho nutně. I na zahrávání standardních situací," prohlásil rezolutně kouč Havlíček.

Rád by získal do týmu hned dva, a to kvůli konkurenci. Do Hradce měli přijít na zkoušku Slovinec a Chorvat, jenže slovinský stoper si přetrhl křížový vaz v koleni, a tak je jeho angažování utopií. „Budeme se tím zabývat," pronesl Jukl.

Druhá liga začíná na konci července.

Jízdní řád hradeckého podzimu

Los druhé ligy už je jasný. Jen ještě nejsou dané přesné termíny jednotlivých zápasů. S kým se potkají fotbalisté Hradce Králové?

První velký zápas je čeká ve 3. kole, kdy přijedou Pardubice. V 10. dějství se zase představí na hřišti Olympie (Hradec), jež bude působit na Strahově.



1. kolo: Táborsko – víkend 29. – 30. 7. 2.: Znojmo (venku). 3.: Pardubice. 4. České Budějovice (v). 5. Žižkov. 6. Třinec (v). 7. Vlašim. 8. Varnsdorf (v). 9. Příbram. 10. Olympia Hradec (v). 11. Frýdek – Místek (v). 12. Sokolov. 13. Ústí nad Labem (v). 14. Vítkovice. 15. Opava (v). 16. Znojmo – víkend 25. – 26. 11.