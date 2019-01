Hlušice – Áčko a béčko mladších žáků Nového Bydžova ovládly halový turnaj ročníku 1998 Colas Cup.

Ve sportovní hale Střední školy technické a řemeslné v Hlušicích uspořádal RMSK Cidlina Nový Bydžov halový fotbalový turnaj mladších žáků ročníku 1998 Colas Cup.

Tohoto klání se zúčastnilo sedm týmů, které hrály systémem každý s každým jednou patnáct minut. Celkově tak bylo sehráno jednadvacet duelů, v nichž střelci zaznamenali dohromady 118 gólů.

Primát vybojoval pořádající RMSK Cidlina A, na druhém místě skončilo jeho béčko a třetí byl celek Bohemians 1905 ročník 1999. Nejúspěšnější tři týmy obdržely poháry a všichni účastníci věcné ceny, ocenění se dostalo také nejlepším jednotlivcům.

Výsledky: RMSK Cidlina Nový Bydžov B – Chlumec nad Cidlinou 4:2, Předměřice nad Labem – RMSK Cidlina Nový Bydžov A 0:5, Kunratice – Kolín 0:3, Cidlina B – Bohemians 1905 4:3, Chlumec nad Cidlinou – Cidlina A 2:3, Předměřice nad Labem – Kunratice 4:3, Cidlina A – Bohemians 0:1, Kunratice – Chlumec nad Cidlinou 1:2, Kolín – Předměřice nad Labem 5:1, Cidlina B – Cidlina A 1:3, Bohemians – Kunratice 7:1, Chlumec n. C. – Kolín 1:1, Kunratice – Cidlina B 3:5, Kolín – Bohemians 1:5, Předměřice n. L. – Chlumec n. C. 0:5, Cidlina A – Kunratice 6:0, Cidlina B – Kolín 2:1, Bohemians – Předměřice n. L. 12:0, Kolín – Cidlina A 2:3, Předměřice nad Labem – Cidlina B 0:10, Chlumec n. C. – Bohemians 4:2.

Individuální ocenění – nejlepší hráč: Lukáš Brom (RMSK Cidlina Nový Bydžov A); nejlepší brankář: Jan Fiala (Bohemians 1905); nejlepší střelec: Jan Vrabec (RMSK Cidlina Nový Bydžov B) – 11 branek; nejužitečnější hráč: Tomáš Exner (FK Kolín); nejlepší hráčka: Veronika Tomášová (Slavoj Předměřice nad Labem); nejkompaktnější trenérské duo: Tomáš Hrabík a Jaroslav Machač (FK Chlumec nad Cidlinou).⋌(ld)