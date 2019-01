Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Fotbalový reprezentant, který před třemi lety výrazně pomohl „votrokům" do ligy, se chce po zranění zapojit do letní přípravy Wolfsburgu.

Václav Pilař na tréninku české reprezentace. | Foto: ČTK/Kateřina Šulová

Před třemi lety patřil k hlavním strůjcům postupu fotbalistů Hradce Králové do první ligy. Hned v prvním roce v nejvyšší soutěži Václav Pilař ohromil svými výkony a vysloužil si nabídku Plzně, s níž zažil boje v Lize mistrů. V sobotu se jeho bývalé kluby střetnou.

Hradečtí „votroci" budou zahánět splín po sestupu a pokusí se Viktorii připravit o titul. Horváth a spol. musejí vyhrát, aby se nemuseli ohlížet na výsledek Sparty a zvedli nad hlavu mistrovský pohár.

„Mateřskému Hradci vždycky přeju jen to nejlepší. Ale když už je dané, že se nemůže zachránit, fandím Plzni, aby získala titul," má jasno čtyřiadvacetiletý ofenzivní záložník bundesligového Wolfsburgu.

Pilař už vyhlíží návrat na trávník a první soutěžní start v dresu „Vlků". Dosud se totiž zotavoval po zářijové operaci zkříženého vazu v koleně, zranění si přivodil loni v srpnu při přípravném utkání české reprezentace na Ukrajině.

Výrazně jste pomohl Hradci k postupu do první ligy. Teď klub po třech sezonách sestupuje. Co na to říkáte?

Je mi to líto, protože liga do Hradce patří. Vím, jak bylo těžké nejvyšší soutěž vykopat. Rozhodně je snazší ligu zachraňovat, než do ní postoupit. I teď bude pro klub těžké se rychle vrátit.

V čem spatřujete příčiny pádu do druhé ligy?

Podle mě bylo hlavním důvodem, že mužstvo nevyhrávalo domácí zápasy. Dřív jsme v nich byli silnější, teď to neplatilo. Ani jediná domácí výhra na jaře, to se potom liga těžko zachraňuje. Doma se musí vyhrávat. Jinak nemůžu objektivně hodnotit sezonu. Trenérovi Plíškovi se prostě nepodařilo sestavit tým, který by vyhrával. Změna trenéra v závěru soutěže už nepomohla.

Poslední duel bude pikantní. Hradec se utká s Plzní a může ji připravit o titul. Jak tenhle zápas svých bývalých klubů vnímáte?

Pro mě je těžké něco k tomu říkat, protože jdu proti svému mateřskému klubu, kterému vždycky přeju jen to nejlepší. Kdyby Hradec hrál ještě o záchranu, přál bych si, aby se v lize udržel. Ale když už je dané, že se nemůže zachránit, fandím Viktorce, aby získala titul. K Plzni mám dobrý vztah, zažil jsem tam krásný rok a byl bych rád, aby vyhrála, protože titul si zaslouží. Vůbec se nedá srovnávat se Spartou.

Je podle vás možné, aby hradecký tým Plzeň porazil?

Kvalita je na straně Plzně, to je jasné. Ale jedná se o poslední zápas. Navíc do boje o titul se zamotala i Sparta, i když tomu moc nerozumím, protože předvádí nevyrovnané výkony. Z pohledu Hradce bude záležet na tom, jak se psychicky vyrovná se sestupem. Také trenér už může zkoušet nové hráče nebo herní varianty. I když Hradec bude bojovat, myslím si, že Plzeň vyhraje.

Prostředí v Plzni důvěrně znáte. Jak podle vás trenér Pavel Vrba a lídr týmu Pavel Horváth připravují hráče na rozhodující mač?

Výhodou Plzně je, že hráči mají za sebou hodně důležité zápasy jak v lize, tak v evropských pohárech. Všichni si uvědomují, o co se hraje a k utkání také tak přistoupí. Proto věřím, že vzhledem ke svým zkušenostem poslední zápas vyhrají. Jsou tam velmi dobří hráči, kteří to zvládnou i po psychické stránce. A budou slavit. Alespoň v Hradci uvidí nějakou radost. (úsměv)

Pojďme k vám. Od loňského září se zotavujete po operaci kolena. Blíží se už váš návrat na trávník?

Můj zdravotní stav se lepší. Myslel jsem si, že stihnu poslední tři zápasy bundesligy, ale koleno nebylo úplně v pořádku. Při zátěži bolelo. Jde to pomalu, ale každým dnem je to lepší. To mi dodává optimismus. Snažím se své tělo a hlavně koleno poslouchat, abych něco neuspěchal. Stoprocentní to ale není. Teď si čtrnáct dní odpočinu, jak se říká na všechno se vykašlu a dám si dovolenou. Kolenu dám trochu klid. Okolo 26. června začíná ve Wolfsburgu letní příprava, a to už doufám, že se do ní naplno zapojím.

Wolfsburg se po špatném podzimu a vyhazovu trenérského tvrďáka Felixe Magatha na jaře rozehrál k dobrým výkonům a v pohodě se zachránil. To vám určitě udělalo radost…

Snad deset posledních zápasů neprohráli. Ke konci se mužstvu opravdu dařilo a nakonec skončilo jedenácté. Přišel dobrý trenér (Dieter Hecking), hodně s hráči komunikuje, dokáže stmelit kolektiv. Tým se na jaře sehrál a chce to přenést i do nové sezony.

O to těžší úkol vás teď čeká – prokousat se do základní sestavy „Vlků". Věříte si?

Konkurence je obrovská! Koupili další dva hráče… Současné umístění neodpovídá představám vedení klubu. Chtěli by hrát Evropskou ligu nebo dokonce Ligu mistrů. Právě na mé pozici krajního záložníka je konkurence značná. Bude to těžké, ale pro mě je teď hlavní, abych se stoprocentně uzdravil. Pak budu o místo bojovat! Teď si však přeju, aby koleno drželo a já zase mohl hrát a měl radost z fotbalu. Bohužel to jde pomalu, ale i za to jsem rád.

Reprezentaci jste loni dotáhl na Euro, teď národní tým v kvalifikaci o mistrovství světa pokulhává. Příští pátek se na Letné utká s Itálií a musí uspět, aby si zachoval naději na postup do Brazílie…

S klukama jsem v kontaktu, teď budou mít sraz, tak se tam pojedu podívat, i na zápase budu. Samozřejmě věřím, že se kluci vyhecují a uděláme dobrý výsledek, přestože všichni víme, jakou kvalitu má Itálie. Klukům věřím a budu jim držet palce, abychom zůstali ve hře o světový šampionát.