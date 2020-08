Šablona domácích utkání, tak to asi bude. Jak vypadal první duel hradeckých fotbalistů v sezoně FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, tak se (zřejmě) odehrají také ty následující.Favorit soutěže (sám se do této role pochopitelně pasuje) dobýval ve středu v podvečer obranu Vlašimi. Nakonec ji zlomil, rozhodl gólem pár minut před koncem, trefil se urostlý zadák Jan Král

Fortuna národní liga: FC Hradec Králové vs. Vlašim | Foto: Deník / Michal Fanta

„Když jdeme my obránci před bránu soupeře, mělo by to smrdět. A myslím, že to tam smrdělo celý zápas,“ říkal střelec. „Můj pocit byl takový, že gól nedostaneme a nakonec jeden dáme,“ dodal.Takový feeling, jak by řekli Angličané, měla většina lidí na stadionu. Hradečtí se tlačili vpřed, dobývali jak středověcí válečníci val soupeře. Dá se očekávat, že to nebylo naposledy.