Na začátku srpna první zápas, na konci října už mezinárodní akce. Malšovický stadion se stává centrem dění v Hradci Králové. První reprezentací, která okusí novou arénu, bude ta ženská. V úterý 31. října přivítá od 17 hodin v rámci Ligy národů Bosnu a Hercegovinu. „Stadion je nádherný. Všichni se do Hradce moc těšíme. Můžu slíbit, že na hřišti necháme všechno, aby ten premiérový zápas tady byl úspěšný,“ řekla na tiskové konferenci reprezentantka a hráčka pražské Sparty Aneta Dědinová.

Zleva: Ing. Richard Jukl (generální manažer FC Hradec Králové), Václav Andrejs (místopředseda FAČR), Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. (primátorka Hradce Králové), Karel Rada (hlavní trenér fotbalové reprezentace žen), Aneta Dědinová (fotbalistka). | Foto: Lubomír Douděra

Pro fotbalový klub i vedení města je zápas ženské reprezentace na soutoku Labe a Orlice velkou událostí, což potvrzuje i primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová. „Jsem neskutečně ráda, že se nám podařilo navléknout další korálek na tu krásnou šňůrku hradeckého fotbalu a stadionu, protože je neuvěřitelné, že před třemi měsíci jsme zde viděli první soutěžní zápas a vlastně za pár týdnů tady máme první mezinárodní utkání. O to víc mě těší, že je to právě ženská kopaná a věřím, že brzy naváží i další duely.“

V západním světě zažívá ženský fotbal boom, v Česku to tak zatím není, i když se situace po malých krůčcích zlepšuje. Hradec Králové se proto může zdát jako ideální místo, kde ho propagovat. Ve městě je od otevření nového svatostánku po fotbale hlad, o čemž svědčí vysoké návštěvy. Samozřejmě nelze očekávat, že na ženy přijde „plný dům“. Cíl je však jasný, překonat rekord v návštěvnosti na reprezentačním utkání. Ten padl loni v Teplicích, kdy Češky hostily v souboji o postup na mistrovství světa Island. Na Stínadla tehdy dorazilo 3000 diváků.

„Na takové číslo bychom měli mířit. Bylo by krásné, kdyby se ho podařilo překonat,“ poznamenal Václav Andrejs, místopředseda FAČR a předseda krajského fotbalového svazu na Královéhradecku.

Richard Jukl (vlevo) a Václav Andrejs na tiskové konferenci. Zdroj: Lubomír Douděra

„Pro kraj je to mimořádná událost. My si jako region užíváme příjemné časy, protože co se za poslední dobu podařilo, je ohromné. Máme nádherný nový stadion, po kterém jsme všichni hromadu let toužili, máme vedení města, které podporuje sport. Klub, který je nově nastavený a běží perfektně. Jako region si to užíváme a zápasu chceme využít k tomu, abychom podpořili ženský fotbal,“ dodal Andrejs.

Startovací můstek

Šéf hradeckého klubu Richard Jukl zase věří, že se organizace první mezinárodní akce v nové aréně vydaří. „Doufáme, že budou všichni spokojeni - hráčky, trenéři i diváci. Bude to startovací můstek pro to, abychom tady do budoucna mohli pořádat další taková utkání. Jsme rádi, že si to můžeme vyzkoušet během ženské Ligy národů.“

Do té vstoupil národní tým znamenitě, když nejprve vyhrál 2:0 ve Slovinsku a následně na neutrální půdě v Chorvatsku porazil 2:1 Bělorusko.

„Rádi bychom přidali další vítězství, ale jak je vidět, skupina je vyrovnaná, hodně se nám to srovnalo. Bosna dokázala porazit Bělorusko, v druhém zápase remizovat se Slovinskem. Je za námi o dva body a rozhodně nás čekají těžké zápasy. My chceme naplno bodovat, což je naše priorita, abychom postoupili v Lize národů do skupiny A,“ přiblížil trenér ženské reprezentace Karel Rada, který nezapomněl pochválit hradecký stadion. „Nádhera! Co se tady vybudovalo, je dobře pro celý český fotbal a hlavně pro lidi tady. Zájem se enormně zvýšil a fanoušci jsou rádi, že něco podobného mají.“

