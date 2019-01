Hradec Králové /ROZHOVOR, FOTO/ - V roce 1999 kopal za Teplice, v Poháru UEFA jeho fotbalový tým vyřadil Ferencváros Budapešť. „Vybojovali jsme si ekonomickou odměnu. Ale za pár dnů jsme jeli do Hradce, dostali tady čtyřku a odměna nám byla zase stržena. To je moje vzpomínka na Hradec,“ usmívá se Zdenko Frťala.

Teď chce být jako trenér s Votroky úspěšnější. I když klub nevyhlašuje pro druhou ligu ty nejvyšší ambice. „Už letos bychom se chtěli pohybovat v tabulce na místech, kde se hraje o postup. Ale není to naše priorita,“ naznačuje.

„Chceme, aby hráči nebyli spokojeni, ale měli motivaci dostat se do ligy,“ říká.

Když nemáte cíl postoupit, nebudete pod tlakem.

Myslím, že jsme pod tlakem neustále. Naše profese je taková, že se s ním musíme umět vyrovnat. Naší prioritou bude, aby byli spokojení lidé kolem hradeckého fotbalu.

Jak se k tomu chcete dopracovat?

Přípravu strávíme tvrdou dřinou. Fotbal je dřina, vrcholový sport je o odříkání a sebeobětování. Bude to o tom, jak to budou mít hráči nastavené. Hradec má historii, hrát tady by měla být čest. Když přijde Hradec, to jméno má zvuk a hráči si to musí uvědomit. Chceme vybudovat konkurenceschopný tým, ale to vyžaduje čas. Nabídka mě zaujala i proto, že by mělo jít o koncepční práci. Tým je mladý a perspektivní, proto jsme podepsali smlouvu na tři roky.

Můžete popsat principy, jimiž by se měla hra řídit?

Nebudu říkat systém, jakým budeme hrát. Na to máme pět týdnů. Na začátku možná budou problémy se souhrou, ale naší prioritní myšlenkou je, aby hráči našli společnou řeč. Chceme hrát fotbal, na který se budou lidi rádi vracet.

Ale může se stát, že se budete muset obejít bez Jana Pázlera s Adamem Vlkanovou. Byl by to problém?

Mají ligové parametry. Když přijde nabídka, nebudu hráče přemlouvat, když budou mít v hlavě nastaveno, že se chtějí dostat do ligy. Ale také jde o to, aby tam nehráli druhé housle. Odešla by nám útoční síla, ale věřím, že vychováme další Pázlery a Vlkanovy. Je tady tradice v mládeži.

Z týmu odešel po letech brankář Jiří Lindr, který platil za šéfa kabiny. Budete hledat nového?

Jsou to vzácní hráči. Hradec není jediný klub, který má problém sehnat šéfa. Máme takové v hledáčku, co by byli lídry, prodlouženou rukou trenéra. Ale je možné, že někteří tady zneužívali Lindrovo postavení a teď se objeví neformální lídr.

Jak se těšíte do prostředí hradeckého stadionu?

Ve Varnsdorfu jsme také měli atletickou dráhu, otevřený stadion. Ale je pravda, že pro naše soupeře to tady byla výhoda - hlavně když byly problémy s fanoušky. Věřím, že už jsou vyřešené.

Co bude s týmem

Osmadvacet hráčů na první den přípravy, jež včera začala. Na sezonu o šest méně – z toho tři brankáře. Tak by měl vypadat kádr hradeckých fotbalistů pro druhou ligu. Změny v týmu (minulé i budoucí) komentuje sportovní manažer Pavel Krmaš.



Odchod brankáře: Jiří Lindr skončil v Hradci po třinácti letech. Odchází do Ústí nad Labem. „Vypršela mu smlouva. Měli jsme čtyři brankáře, na jednoho musel zbýt Černý Petr,“ vysvětluje Krmaš.



Zájem o hvězdy: Jan Pázler, Adam Vlkanova, ofenzivní tahouni, chtějí zamířit do první ligy. „Registrujeme zájem, nicméně u Vlčáka jsou nabídky hodně nízké. Takové podmínky nepřicházejí v úvahu. O Pázlika je větší zájem, může se stát všechno,“ glosuje manažer.



Další odchod: „Vedle Súkenníka, Krátkého, Lindra a Pajera nebude v týmu ani obránce Kvída.“



Případ Petr Schwarz: „Trénuje s týmem, ale má svolení k odchodu.“



Velký návrat: Mluví se o možnosti, že by přišel zpět z Liberce Tomáš Malinský. „O tom teď nemůžu říct vůbec nic,“ není Krmaš konkrétní.



Nové tváře: „Na zkoušku přišli záložník Matoušek ze Sparty a útočník Kotlík z Opavy.“