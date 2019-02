Hradec Králové - Fotbalový expert Vladimír Táborský si myslí, že „votroci“ mohou na úplné špici Gambrinus ligy vydržet i po nedělním duelu s Libercem.

Za dva dny budou „votroci“ hájit pozici lídra Gambrinus ligy.

Vtip?

Ba ne, pro příznivce „votroků“ tuze příjemná realita. Pokud Kotalova parta v neděli povalí Liberec (17), je velký předpoklad, že i po třetím kole bude v čele tabulky.



„Nebude to jednoduché, ale může se jim to povést. Mužstvo je v pohodě. Vyšel mu začátek. Ovšem Liberec je silný tým, což dokázal v Plzni a doma proti Slavii,“ konstatuje fotbalový expert Vladimír Táborský.



Dvě kola, dvě výhry, skóre 4:0. Omračující výhra 3:0 v Teplicích vzbudila ve fotbalových kruzích značný ohlas. Fotbalová euforie na východě Čech získává grády.



Takový rozjezd do sezony nečekal ani notorický optimista. Může to tak pokračovat i nadále? Může Hradec čeřit vody na špici tabulky i v dalším průběhu české nejvyšší soutěže? Názory expertů jsou nejednoznačné.



„Východočeši nemají tak silný kádr jako třeba Sparta, Plzeň nebo Olomouc. Pokud přijdou zranění, tresty za vyloučení či karty, mohou mít problém. Na druhou stranu se v minulé sezoně ukázalo že si dovedou udržet stálou formu. To může hrát v jejich prospěch,“ míní Táborský.



Před zápasem s Libercem pasuje „votrokům“ do not paradoxně domácí prostředí. Rozlehlé a silně nefotbalové prostředí Všesportovního stadionu hráčům nevadí. Naopak. Zvykli si. Vždyť zde už přes rok neprohráli! Dohromady třináct zápasů. Naposledy je vycvičila zkraje srpna 2010 Plzeň.



„Ano, doma jsou silní. Myslím si, že soupeři stále nenašli způsob na atypický způsob hry, který ordinuje trenér Kotal. Většina mužstev s tím má problém. Na druhou stranu bych euforii krotil. Stále je začátek ligy, přesto je možné, že se Hradec bude držet v první šestce během celého podzimu,“ míní Bohuslav Pilný, bývalý obránce Hradce a Liberce.



Také Táborský poukazuje na práci kouče Kotala. Jeden z novátorů českého fotbalu, i když tuhle nálepku sveřepě odmítá, si za svou práci v provinčním klubu vysloužil už řadu pochval a uznání.



„Myslím, že přesně poznal kvalitu svých hráčů, zjistil, co si může dovolit. Navíc dovede s citem vybrat hráče do svého systému. Hradec hraje nesmírně aktivní fotbal směrem dopředu. V tomto ohledu patří k nejlepším v lize,“ chválí Vladimír Táborský.



I proto se Východočeši vyhřívají na prvním místě tabulky.