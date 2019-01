Hradec Králové - Zůstává! Trenér Luboš Prokopec povede fotbalisty Hradce Králové ve zbytku podzimní části Synot ligy. O tom ve středu na svém mimořádném zasedání rozhodlo představenstvo klubu. K dalšímu hodnocení dojde až v zimě po skončení sezony.

Luboš Prokopec. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

„Představenstvo se rozhodovalo o vícero variantách a nakonec dalo přednost vnitřnímu impulsu před změnou na trenérské lavičce," píše se mimo jiné v tiskové zprávě klubu. Vedení rovněž přistoupilo k úpravě motivačních složek u hráčů.

Dvaatřicetiletý Prokopec má teď před sebou jediný úkol – pozvednout herně i výsledkově uvadající mužstvo, které po čtyřech porážkách v řadě spadlo na poslední místo tabulky. Po deseti kolech má na kontě pouze šest bodů.

„Vážím si toho, že nám vedení nadále důvěřuje. Pro to, abychom dosáhli v nadcházejících zápasech lepších výsledků, uděláme všichni všechno," prohlásil včera Luboš Prokopec, který už začátkem týdne uvedl, že z boje utíkat nebude a sám neodstoupí.

Představenstvo se situací trenérů začalo zabývat po sobotní porážce „votroků" v Příbrami (0:1). Impulsem byl i Prokopcův výrok bezprostředně po zápase, že se nenechá odradit patnácti opilci, kteří křičí „Prokopec ven".

Nejmladší kouč v historii české fotbalové ligy se za svá slova musel zpovídat hned v pondělí na prvním zasedání představenstva. Za svůj výrok byl finančně potrestán.

Ve středu trenér Prokopec a sportovní ředitel klubu Robert Barborík opět předstoupili před klubové vedení a předložili mu podrobnou analýzu dosavadních výsledků. Jednání trvalo více než dvě hodiny.

„Pro nikoho z nás to není snadné. Musíme mít také na zřeteli, že trenér s týmem postoupil do první ligy a vykřesal z něj to nejlepší," řekl už v pondělí pro Deník předseda představenstva klubu Pavel Staněk.

A včera kouč dostal důvěru, i se svým asistentem Bohuslavem Pilným. Už příští sobotu je čeká klíčový duel s Českými Budějovicemi, které nasbíraly jen o dva body více.

Radnice uvažuje o přestavbě stadionu

Hradec Králové - Královéhradecká radnice nechá zpracovat studii proveditelnosti na přestavbu fotbalového stadionu v Malšovicích. Dokument má definovat možný postup výstavby stadionu, jeho vybavení, parkování a celkové urbanistické řešení. Včera to řekl náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich. „Shodli jsme se na zachování východní tribuny, ke které by se přiblížilo hřiště. Následně by se zbourala západní tribuna a postavila se nová," uvedl Vedlich. Kapacita stadionu po opravách by mohla být 10 000 diváků. Hradecký fotbalový klub podle Vedlicha již zažádal komisi Fotbalové asociace ČR o vyjádření, jak by měly úpravy postupovat, aby hradecký tým mohl hrát na stadionu i v příští sezoně. Celkovou částku na opravu stadionu Vedlich neuvedl.