Odchovanec Hradce odchází z týmu Votroků, vedoucího mančaftu druhé ligy, do Teplic. Opačným směrem se vydává čtyřiadvacetiletý Petr Kodeš. V obou případech jde o hostování s opcí, kluby mohou tedy po sezoně hráče přednostně koupit.

„Liga je můj cíl už odmala. Proto jsem do toho šel,“ vykládá Jukl.

„Rob udělal velký progres, má charakter, a byť byl pro tým v tuto chvíli důležitým článkem, hostování jsme mu umožnili,“ říká sportovní ředitel Hradce Jiří Sabou, mimochodem někdejší hráč Teplic. „Je to skvělá vizitka našeho klubu, že klub z první ligy má zájem o našeho hráče, a pro Roberta je to další posun v kariéře. Zvlášť on si to určitě zaslouží.“

Byť výměna mezi kluby přišla v poslední den přestupního okna, nešlo o úplně bleskovou záležitost.

„Zájem ze strany Teplic jsme registrovali už v létě,“ potvrzuje Sabou. „V přípravě se mi povedl zápas právě proti Teplicím, to mi dost pomohlo,“ dodá Jukl.

Přesto dohoda nepřišla hned. Ani sám hráč totiž nebyl přesvědčen, zda jde o dobrý krok. „Jasno jsem hned neměl. Už byla rozjetá sezona, to není nic moc,“ vysvětluje váhání. „Až když se ozvali na začátku října a jednání zintenzivnili, kývl jsem,“ prozradí.

Podobné to bylo také v Kodešově případu. Hradec se o hráče s pětapadesáti ligovými starty zajímal už v minulém roce. „Má zkušenosti z nejvyšší soutěže, věřím, že nám může pomoci. Je to typologicky podobný hráč jako Rob,“ popisuje posilu sportovní ředitel.

Kodeš se v novém dresu může ukázat v pátek v pohárovém duelu s Příbramí.