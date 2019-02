Hradec Králové – „Jednáme," zní z úst Richarda Jukla na téma příchodu nových posil. Generální ředitel prvoligových fotbalistů FC Hradec Králové by rád spolu s trenérem Jiřím Plíškem přivedl stopera a hráče do ofenzivy.

Richard Jukl, generální ředitel FC Hradec Králové | Foto: Deník

Jasno by chtěli mít co nejdříve, nejlépe do konce tohoto týdne, protože po neděli by měl kádr „votroků" dostávat definitivní podobu pro podzimní boje.

„Jednáme, hledáme… Pořád platí, že chceme získat stopera a hráče do ofenzivy. Situace má svůj vývoj, ale nic konkrétního ještě není. Záleží i na ostatních klubech, které samozřejmě také tvoří své kádry, jak se jim zaplňují či nezaplňují soupisky," poznamenal včera Jukl s tím, že v hledáčku má hráče z tuzemska, ale i ze Slovenska.

Šéf „votroků" kromě jednání o posilách musí řešit i odchody. V úterním rozhovoru pro Deník se útočník Tomáš Mrázek vyjádřil, že by rád dostával více příležitostí, a proto zvažuje i svůj odchod z východočeského klubu.

„Jeho vyjádření jsem četl a musím přiznat, že mě trochu překvapilo. Myslím si, že to bylo vyřčené v jakési neuváženosti. Kádr, nechci říci zužovat, ale tvořit začneme až příští týden. Hráči v těchto dnech mají odlehčenou fázi přípravy, takže všechno, včetně Tomáše Mrázka, budeme řešit až po neděli," objasnil Richard Jukl.

Hradecký tým trápí marodka. Zdravotní problémy během přípravy měli gólman Koubek, dále Rezek, Poděbradský, Malinský či slovenský útočník Uškovič. „Nejhůře je na tom Malinský," uvedl Jukl, který věří, že se všichni brzy dají do kupy.

Potěšením je naopak střelecké vzedmutí Hradce, který měl v uplynulé sezoně problém se střílením branek. „Votroci" v sedmi přípravných zápasech (nepočítán duel s Bakovem nad Jizerou 7:0) nastříleli převážně prvoligovým soupeřům 16 gólů, z toho čtyřikrát skórovali v utkáních s Příbramí (4:2), Slavií Praha (4:2) a druholigovou Čáslaví (4:1).

„Samozřejmě bych byl rád, kdyby to bylo střelecké probuzení, ale výsledkům nepřikládám žádný význam. Stále je to jen příprava. Zápasy jsou dost extrémní. Velkou roli hraje únava a další vlivy provázející přípravu. Všechno ukážou až mistrovská utkání," zůstává nad věcí klubový šéf, který ovšem zůstal jako opařený, když zhlédl podzimní ligový los. „Málem mi vypadly oči z důlku," vyhrkl s úsměvem.

„Votroci" začínají v Plzni, poté přivítají Jablonec s Jihlavou a jedou do Olomouce.

„Není to zrovna přívětivý los, ale co naděláme. Se všemi soupeři se stejně musíme utkat a je jedno, jestli to bude na začátku nebo na konci sezony," dodal Richard Jukl.