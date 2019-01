Teplice, Hradec Králové - Utkání v Teplicích ve prospěch ligového nováčka rozhodl na konci prvního poločasu Petr Schwarz. Hosty podržel několika výbornými zákroky brankář Radim Ottmar. "Votroci" se posunuli na třináctou pozici s náskokem čtyř bodů na předposlední Jihlavu.

13. ligové kolo: Teplice - Hradec Králové 0:1 | Foto: ČTK/Zavoral Libor

"Věřili jsme, že neúspěšnou sérii zlomíme. Za tři body jsme nesmírně rádi. (Brankář) Radim Ottmar nejklíčovější roli sehrál, podržel nás při šancích a odehrál dobrý zápas. A nejen on, všichni to odpracovali a šli za vítězstvím," řekl na tiskové konferenci jeden z trenérů Hradce Králové Milan Frimmel.

Po aktivním nástupu Hradce se do šancí dlouho dostávaly jen Teplice. Ottmar po rohovém kopu vyrazil hlavičku Vaněčka a Ciskaridze se k dorážce nedostal. Po půl hodině hry zase Ottmar konečky prstů vytáhl nad břevno Fillovu tvrdou ránu.

Hosté zahrozili až na konci první půle. Volnému Chlebounovi se ještě z rohu nepovedla hlavička, ale v první minutě nastavení už Schwarz na zadní tyči zužitkoval přesnou přihrávku Martana. "Radim měl neskutečné utkání, chytil hlavičku, vytáhl další střely nad břevno. Ale do vedení jsme šli my," konstatoval Frimmel.

Těsně po změně stran zahodily Teplice velkou možnost na vyrovnání. Po Kučerově přímém kopu se dostal sám před Ottmara obránce Lüftner, ale zaváhal se zpracováním a trefil jenom vyběhnutého gólmana.

Výtečný gólman Ottmar

Na další zajímavější akci čekali fanoušci do 73. minuty. Za domácí obranu se dostal Vlkanova, ale zblízka nepřekonal pozorného brankáře Grigara. Hradečtí dobře bránili, nepouštěli Teplice do blízkosti své branky a vyráželi do protiútoků. Z nich však Martan i později Vlkanova zakončovali nepřesně.

"Spokojení být nemůžeme, měli jsme obrovské problémy v rozehrávce při útočných akcích. Nedostávali jsme se do předfinální a finální fáze. Pár gólových momentů jsme přesto měli, ale pak to byla křeč," přiznal kouč Teplic Daniel Šmejkal, který musel v 64. minutě střídat zraněného záložníka Ljevakoviče. "Snad by to nemělo být zlomené (kotník), původně takové podezření bylo. To je dobrá zpráva," podotkl Šmejkal.

Východočeši nejtěsnější náskok udrželi i díky Ottmarovi, který výborně zasáhl proti akrobatickému kopu Potočného. Na druhé straně zase Grigar vychytal po úniku Martana. Hradec tak v nejvyšší soutěži poosmé za sebou s Teplicemi neprohrál. "Teplice měly v závěru velký tlak, ale zvládli jsme ho," pochvaloval si Frimmel.

"Otevřeli jsme hru, pár závěrů bylo, ale situací bylo málo k tomu, abychom to otočili. Utkání se nepovedlo. Nám to všechno déle trvalo, na krajích jsme se neprosazovali, nedostávali centry do pokutového území," doplnil Šmejkal.

Teplice - Hradec Králové 0:1 (0:1)

Fakta - branka: 45.+1 Schwarz. Rozhodčí: Hrubeš - Kubr, Kubec. ŽK: Jeřábek, Vaněček - Janoušek, Holeš, Vlkanova. Diváci: 2570.

FK Teplice: Grigar - Vondrášek, Lüftner, Jeřábek, Ciskaridze - Ljevakovič (63. Vachoušek) - Hora (58. Kukec), Hrubý (46. Potočný), Kučera, Fillo - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

FC Hradec Králové: Ottmar - Holeš, Chleboun, Polom, Plašil - Janoušek, Schwarz - Malinský (88. Krátký), Vlkanova (85. M. Černý), Martan - P. Černý (78. Pázler) Trenéři: Frimmel a Pilný.