Hradec Králové, Praha - Trenér reprezentační fotbalové jednadvacítky Jakub Dovalil povolal na přípravné utkání mladší hráče ročníku 1994.

Fotbalista Tomáš Holeš (v bílém). | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Českou fotbalovou reprezentaci do 21 let čeká příští týden další přípravné utkání před domácím mistrovstvím Evropy v roce 2015. Trenér Jakub Dovalil na duel se Slovenskem povolal hráče ročníku 1994, kteří ještě spadají do reprezentace do 20 let.

Na přípravné utkání reprezentačních „lvíčat" byli nominováni také dva fotbalisté druholigového FC Hradec Králové – obránce Tomáš Holeš a záložník Jan Shejbal.

„V mnoha případech jde o hráče, kteří zhruba před rokem patřili většinou do kádru devatenáctky a kteří připadají v úvahu především pro kvalifikační cyklus jednadvacítek 2015 až 2017. Tým, který chystáme pro šampionát, vyzkoušíme už v červnu v Uherském Hradišti proti Rakousku," vysvětlil kouč Dovalil svou volbu.

Utkání se hraje 14. května od 17 hodin ve slovenském národním tréninkovém centru v Senci.

Nominace – brankáři: Zima (Reggiana/It.), Vejmola (Jihlava). Obránci: Filip (Varnsdorf), Hýbl (Olomouc), Kaša (Ostrava), Holeš (Hradec Králové), Landovský (Jablonec), Vraštil (Mladá Boleslav). Záložníci: Končal (Plzeň), Čermák (Vltavín), Eliáš (Mladá Boleslav), Halbich (Varnsdorf), Hrubý (Slavia Praha), Nerad (Bohemians 1905), Shejbal (Hradec Králové), Ševčík (Olomouc), Trávník (Slovácko). Útočníci: Juliš (Sparta), Linhart (Č. Budějovice), Stratil (Příbram).