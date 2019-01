Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Za šest týdnů by se mohl vrátit k tréninku. Klíčový bek fotbalového Hradce Tomáš Holeš je po operaci.

Tomáš Holeš. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Kousal bolest, na podzim přesto nechyběl ani minutu. Pár zápasů nejvyšší soutěže absolvoval nadopovaný prášky. „Třeba ten v Plzni," zavzpomíná Tomáš Holeš. „Myslel jsem si, že to dám dokupy přes zimu, ale nezlepšilo se to," vysvětluje, proč musel minulý týden na operaci.

Zatímco jeho spoluhráči tráví soustředění v Chorvatsku, on sedí doma s ortézou a berlemi. „Nohu mám nahoře," usměje se fotbalový marod, který se chtěl operaci vyhnout.

Co přesně vám lékaři v koleně operovali?

Byla to artroskopie, plus mi udělali čtyřcentimetrový řez. Tomu zranění se říká skokanské koleno, dlouhodobě mě bolela šlacha pod čéškou. Diagnóza byla už dlouho jasná.

Jak se problém konkrétně projevoval?

Bolelo to dlouhodobě. Trápilo mě to od srpna, celý podzim jsem to nějak pociťoval. Někdy víc, někdy míň, ale pořád se to dalo zvládnout. Přes volno se to nezlepšilo, a proto se musela udělat operace. Už to přeteklo.

Při jakém pohybu vás noha nejvíc bolela?

Když jsem se zapřel, třeba jsem šel do podřepu. Stačilo, abych zatnul sval a hned jsem to cítil.

Hrál jste prvoligová utkání pod léky?

Hodně se to zhoršilo při zápase se Zlínem na konci září. Takže jsem to celý týden řešil a další utkání v Plzni jsem hrál pod prášky. Pár jich během podzimu bylo.

Proč jste neabsolvoval invazivní zákrok dříve?

Snažili jsme se to řešit konzervativně. Jezdil jsem do Prahy, nasadili jsme prášky, rehabilitaci. Koleno je složitý kloub, nechtěli jsme do něj řezat. Oddalovali jsme to, ale bohužel už to nešlo. Už jsem nebyl fyzicky ani psychicky stoprocentní.

Jaký je nyní výhled?

Tři čtyři týdny budu mít absolutní klid. Pak pomalu začne rehabilitace, po šesti týdnech bych se mohl vrátit do plného tréninku s mužstvem.

A do zápasů?

To mi doktoři zatím úplně neřekli. Ještě nemám dostatek informací. Ale v sobotu se sejdu s klubovým lékařem Martinem Korbelem, a tak budu vědět víc.

Už nějaký čas se mluví ovašem možném odchodu z Hradce. Řešil jste během zimy případný přestup do zvučnějšího klubu?

Samozřejmě, mluvili jsme o tom. Jenže spíš se řešilo to moje koleno. To bylo hlavní téma.