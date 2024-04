Po 17. kolech vévodí černožlutá mašina nejnižší krajské soutěži. Fotbalisté Černilova zatím posbírali 36 bodů a mají tříbodový náskok na druhé Velichovky. O uplynulém víkendu si svěřenci trenéra Jaroslava Kosiny poradili s Meziměstím. Celek z Náchodska porazili 4:2, dvakrát se trefil kanonýr Jan Hrubý.

Černilov vévodí I. B třídě, skupině B. | Foto: Petr Reichl, archiv

První čtvrthodinka hry byla bohatá na góly. Hned v úvodní minutě poslal domácí do vedení třetí nejlepší střelec soutěže Hrubý. Za hosty po deseti minutách hry odpověděl Jandík, kterého po zápase chválil i domácí kouč. „Hostům skvěle zahrál Marek Jandík a střed zálohy,“ vyzdvihl Kosina.

Černilovu však hned vzápětí vrátil vedení Hrubý. „Opět jsme prospali začátek zápasu a až na výjimky ve středu hřiště, jedné povedené standardky a jediné gólové akce vlastně i celých devadesát minut,“ štvalo naopak lodivoda Meziměstí Lubomíra Jansu.

Hladík pomohl klíčovým zákrokem k výhře v Jičíně a už vyhlíží "superšlágr"

Další branky byly k vidění až po změně stran. Domácí v rozmezí 59. a 64. minuty odskočili po gólech Svatoně a Havlíčka do trháku 4:1, který už si s přehledem pohlídali. Za hosty pouze v závěru korigoval Smrček.

„Opět musím poděkovat za výpomoc našim dorostencům. Jen škoda, že po našich chybách necháme soupeře nadechnout. Jinak povedený výkon celého týmu a jdeme dál, zápas od zápasu,“ doplnil Kosina.

To v druhém táboře spokojenost panovat nemohla. „Leží na nás deka a pokud nechceme hrát o záchranu, musíme se co nejrychleji "odkopat". Jít trénink od tréninku, zápas od zápasu a věřit, že začneme zase bodovat a začne to těšit nás i naše věrné fanoušky,“ uzavřel Jansa.

Černilov – Meziměstí 4:2

Fakta – branky: 1. a 13. Hrubý, 59. Svatoň, 64. Havlíček – 10. Jandík, 81. P. Smrček. Rozhodčí: Kudláček – Matula, Nguyen. ŽK: Daněk, Havlíček – Sedláček. Diváci: 50. Poločas: 2:1.

FK Černilov: Brom – Schwarzer, Jaborník, Daněk, Bešík – Mikunda (89. Jaroš), Veselovský (78. Matoušek), Svatoň, Vrběcký (62. Völtz) – Havlíček (78. Hock), Hrubý (46. Taclík).

TJ Lokomotiva Meziměstí: Čížek – Sedláček (65. Bohatec), Urban, Kubeček, Balín, Dobrowolski, Jandík, Jirásek (65. J. Smrček), Prokeš, Mucha (70. Šnábl), P. Smrček.