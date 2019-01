Hradec Králové /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Zaznělo na tiskovce před ligou: Ve čtvrtečním vydání Deník obšírně informoval o námluvách fotbalového klubu s italskými partnery, kteří uvažují o koupi minoritního balíku akcií FC Hradec Králové.

Předsezonní tisková konference fotbalového klubu FC Hradec Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Italové vedení byznysmanem Alessandrem Barillim v neděli přiletí na utkání „votroků" s Bohemians Praha 1905, v Česku zůstanou celý týden. „Budou na našem prvním zápase, v úterý je v plánu neoficiální večeře a na druhý den oficiální jednání s představiteli města. V dalších dnech přijdou na řadu další jednání, návštěvu by měli zakončit v sobotu na zápase s Jabloncem," uvedl šéf hradeckého klubu Richard Jukl.

„Votroci" jsou zdraví a zocelení z polského soustředění

Hradec Králové - Příprava na sezonu neproběhla špatně, ale ani ne ideálně. Hlavně k podmínkám na soustředění v Polsku měli „votroci" vážné výhrady. Všechno zlé je ale pro něco dobré. „Mužstvo se aspoň zocelilo," usmál se trenér Bohuslav Pilný. „Jinak hodnocení přípravy není až tak podstatné. Jestli jsme se nachystali dobře, prokáže až samotná soutěž." Hradečtí fotbalisté odehráli v předzávodním období deset přípravných zápasů s bilancí 5 vítězství, 3 remíz a 2 porážek při skóre 17:9. Tým je před vstupem do soutěže zdravý vyjma Dominika Bredy, který si vážně zranil koleno.

Do Mladé Boleslavi za 200 korun, zatím je plný jen jeden autobus

Hradec Králové - Logistiku do Mladé Boleslavi vzal klub do svých rukou. Fanouškům vyšel vstříc a za dvě stovky je autobusem dopraví na zápas a zpět (cena je včetně vstupenky). „Zatím se plní první autobus. Ale rezervaci jsme spustili teprve před pár dny. Více to budeme prezentovat až příští týden po vstupním utkání s Bohemians Praha," uvedl tiskový mluvčí klubu Milan Šedivý. První „domácí" zápas v Mladé Boleslavi odehraje Hradec příští sobotu proti Jablonci. Následně ho na stejném místě čekají s určitostí zápasy proti Jihlavě, Příbrami a možná i Zlínu.