Hradec Králové - V sedmnácti už hrál první fotbalovou ligu. Daniel Trubač je hradecký klenot, to bezpochyby. I přesto, že se zatím nerozlétl tak, jak se čekalo.

Jasně, pomohl mu fakt, že je hradecký tým jak po válce. Že mu proti Mladé Boleslavi chybělo šest stabilních borců, vlastně ve všech případech členů základní sestavy. Proto dostal Daniel Trubač v 19. kole fotbalové ligy velkou šanci, v základní sestavě se postavil Mladé Boleslavi, špičkovému mužstvu soutěže.

Přispěl k remíze 0:0, prvnímu jarnímu bodu i prvnímu bodu v sezoně na malšovickém stadionu.

Opravdu přispěl. Ač mu je teprve devatenáct let, ač nepatřil ve druhé části podzimu a na začátku jara do startovací jedenáctky, zápas zvládl velmi slušně. „Je to kreativní hráč," ocenil mladíka Milan Frimmel, jedenz hradeckých trenérů.

„Bylo to hodně o soubojích, o běhání, pracovitosti celého týmu. Vím, že to nebyl žádný hezký kombinační fotbal," popisovalzáložník.

Začal na kraji středové trojice, po změnách ve druhém poločase se přesunul do středu, kde mu to viditelně více sedělo. Centrhalv je prostě jeho post. Trubač rád tvoří hru, ovlivňuje její běh. Jak řekl kouč Frimmel, dokáže být „kreativní". Párkrát to Trubač demonstroval, ale po zápase mluvil o tom, že by měl být mnohem lepší.

„Co se týče tréninku, tak se cítím velmi dobře. Jsem lehkonohý, nemám problémy herně ani kondičně. Všechno jede, jak má," vykládal o svém rozpoložení po prvním utkání v základní sestavě od začátku října, kdy se naposledy v lize dostal na hřiště od první minuty. Tehdy potkal rovněž supersilného soupeře, Hradec hrál v Plzni.

Rozdílu mezi Trubačovými výkony v tréninku i v lize si všiml také trenér Frimmel. „I když se budeme snažit co nejvíc, na tréninku to nikdy nebude stejné jako v lize. Zápas je něco úplně jiného. Dan zná kluky z týmu, dovolí si proti nim víc," vysvětlil Frimmel.

„V zápasech si musím zvykat. A hlavně je to opravdu teď o bojovnosti celého týmu. K ní musím přispět," doplnil způsobně Trubač.

On k ní přispěl, uvidí se, zda dostane příležitost také v sobotu. Do hry se totiž vrátí kapitán Pavel Černý i další člen záložní řady Tomáš Malinský, již chyběli proti Boleslavi kvůli trestu za čtyři žluté karty.

„Bod s Boleslaví bereme, protože jsme si vytvořili dobré podmínky pro zápas v Příbrami," pronesl Trubač.

Ano, je to tak, o víkendu odehrají černobílí jeden ze zásadních soubojů jara. Představí se na hřišti Příbrami, která je poslední v tabulce. Navíc ani na jaře se jí nedaří, a tak to bude pro Středočechy možná poslední možnost, jak se odrazit ode dna.

„Příbram bude asi hrát o nějakou poslední naději, ale my potřebujeme uspět. Kdyby se nám zápas podařil za tři body, tak si obrovsky pomůžeme. Dotáhneme se na týmy kolem desátého jedenáctého místa. Je to velmi důležitý zápas, asi i klíčový," dumal před soubojem Trubač.

Bude při něm na hřišti?