Tohle je prostě paráda. Dnešní kvalifikační duel jednadvacítek mezi Českem a Islandem, který se bude hrát od 17.30 v Malšovické aréně, je vyprodaný. Znovu se ukazuje, jak celý region ožil fotbalem, a to díky novému stadionu v Hradci Králové. Udělají svěřenci trenéra Jana Suchopárka zaplněným tribunám radost a zůstanou ve hře o Euro?

Fanoušci na listopadovém přípravném utkání Lvíčat v Hradci Králové. | Video: Deník

Brány stadionu se otevřou již v 16 hodin a pro fanoušky bude připravený doprovodný program. Obrovská podpora z hlediště by měla Lvíčatům pomoci oplatit Islandu porážku z prvního vzájemného duelu kvalifikační skupiny I.

„Může to hrát velkou roli, pro kluky je reprezentace, věřím, že vrcholem. Když ještě přijde podpora diváků, je to to nejlepší, co může být pro hráče a jejich motivaci. Doufám, že i díky tomu získáme tři body,“ uvedl v Dřítči pod Kunětickou horou, kde reprezntace tráví druhý sraz, den před zápasem kouč Suchopárek.

Zápas o všechno, Lvíčata vyzvou v Hradci Island. Sejk: Hlavní motivací je Euro

„Podmínky, které v Dřítči máme, jsou nadstandardní a všichni jsme spokojení, včetně přípravy na hřištích a veškerého zázemí okolo,“ pochvaluje si prostředí Suchopárek.

Jeho družina sehrála už minulý týden přípravný duel v Pardubicích, kde porazila Severní Irsko 3:1. „Jsou tu vstřícní, sportovně založení lidé. Bylo to vidět i v Pardubicích, kde diváci přišli v hojném počtu, byť to bylo přípravné utkání,“ dodává vicemistr Evropy z roku 1996.

ME DO 21 LET - KVALIFIKACE, SKUPINA I

1. Wales U21 6 3 2 1 10:8 11

2. Dánsko U21 4 2 2 0 6:4 8

3. Island U21 3 2 0 1 3:2 6

4. Česko U21 3 0 2 1 2:3 2

5. Litva U21 4 0 0 4 4:8 0