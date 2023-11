Český reprezentační tým do 21 let se poprvé představí v Hradci Králové. Zítra od 18 hodin na novém Malšovickém stadionu sehraje přátelské utkání proti Slovensku. Trenér Lvíčat Jan Suchopárek má v paměti spíše starý Malšák, na kterém odehrál řadu zápasů. V březnu roku 1995 tam prožil smolný okamžik, když mu v ligovém duelu chytl penaltu tehdejší gólman Votroků Tomáš Poštulka, duel skončil 0:0 a Slavie i kvůli tomu přišla o titul. „Jinak mám na starý stadion hezké vzpomínky, hrálo se mi tam dobře,“ říká.

Jan Suchopárek, trenér české fotbalové reprezentace do 21 let. | Foto: se svolením FAČR

Lvíčata se na východě Čech připravují už od pondělí. V pátek navíc sehráli duel proti prvoligovému FC Hradec Králové. Ten na Bavlně ovládli 4:1 a dobře se naladili na pondělí, kdy se na podzim už podruhé utkají se Slovenskem. Poprvé na začátku září vyhráli v Uherském Hradišti 2:0. „Zatím vše klape a byli bychom rádi, kdyby to vyvrcholilo úspěšným výsledkem a dobrým výkonem v utkání proti Slovákům,“ přeje si Suchopárek.

V pátek jste sehráli modelový zápas proti prvoligovému Hradci, proč byl za zavřenými dveřmi?

Zavřený byl spíše z důvodu organizačního, úplně jsme se neshodli, kdo bude pořadatelem utkání. Jinak to rozhodně nebylo nic tajemného.

Jak jste byl s duelem, ve kterém jste vyhráli 4:1, spokojený?

Utkání pro nás bylo přínosné, protože jsme viděli všechny hráče, kteří jsou v nominaci. Tímhle způsobem jsme to i naplánovali. Chtěli jsme nastřílet branky a vyhrát, což se nám povedlo.

Rozhodně to bylo zajímavé měření sil. Jak by podle vás U21 měla hrát s průměrnými ligovými týmy?

Já si myslím, že by jednadvacítka měla každopádně vyhrát. Ať to bude tým ligový nebo mezinárodní, je to jedno. My se na to připravili jako na každé jiné utkání, ale ligové týmy to berou jako přípravu, měli v sestavě určité změny, dostali šanci hráči většinou z lavičky. Nakonec to bylo jednoznačné vítězství, i když v prvním poločase jsme s výkonem našeho týmu úplně spokojení nebyli.

Druhý poločas byl ve vaší režii, bylo to dáno rozdílnou sestavou, když na hřiště přišli zkušenější kluci?

I v tom prvním jsme do zápasu vstoupili dobře, poměrně brzy jsme dali branku, ale pak přišla pasáž, kdy jsme byli hodně pasivní, ztráceli jsme míče, což jsme samozřejmě nechtěli. Po změně stran jsme naopak hráli aktivně. Neříkám, že to byl úplně top výkon, ale byli jsme produktivní, což jsme v předcházejících zápasech moc nebyli. Objevili se tami prvky z tréninku, za což jsem rád.

Během zápasu jste měli celkem vášnivou debatu o napadání s Václavem Sejkem.

Ono to nebylo úplně o napadání, ale o tom, že jsme chtěli hrát kombinačně. Zrovna to však byla pasáž hry, kdy jsme byli lehce pod tlakem. Museli jsme přejít k delším nakopávaným míčům, což se Vencovi v tu dobu moc nezdálo. To jsme si ale vysvětlili a ukázali. I to, že v druhé půli dal dvě branky, u jedné asistoval a měl tam další dobré pokusy, mluví za to, že se na utkání dobře připravil. Byl natěšený, dal góly, což je pro něj i pro nás velice důležité.

Podruhé během podzimu se utkáte se Slovenskem, první zápas jste v Uherském Hradišti vyhráli 2:0, čekáte teď podobný duel?

Ano, čekám. I podle sestavy, se kterou Slováci přijedou, je to silné mužstvo. Dost podobné, jaké u nás bylo v září. Navíc dorazí i další hráči, kteří jsou v zahraničí, takže si myslím, že jejich kvalita bude ještě vyšší. Na výsledcích, které soupeř má, je vidět, že se pomalinku konsolidují. Dávají branky a mají svoji tvář. Je dynamická a pro každého soupeře velice nebezpečná.

SKVĚLÁ ORGANIZACE

V Hradci se podařilo postavit nový stadion, co na něj říkáte?

Moc se mi líbí. Sobotní trénink na něm jsme koncipovali tak, abychom byli pod osvětlením, protože je to změna a chce si na to zvyknout. Jsme nadšení nejenom ze stadionu, ale i z toho jaká je komunikace s Hradcem a s lidmi, kteří jsou v kraji. Týká se to tréninkových ploch, ubytování a celkové organizace soustředění.

Vy jste na starém Malšáku odehrál několik zápasu, ne vždy to bylo příjemné, že?

Asi myslíte ten zápas, kdy jsem bohužel nedal penaltu Poštulkovi a remizovali jsme. (směje se)

Ano, přesně tu myslím…

Je to taková moje vzpomínka na Malšák. Jinak já na starý stadion mám docela dobré vzpomínky. Mně se tady hrálo dobře, ať už byla montovaná tribuna, nebo ne. Vždycky to byly zajímavé zápasy. Ve Slavii i s Duklou jsem jich tu pár dal. Co se týče Hradce, tak se mi za Duklu povedlo si dát i jeden vlastní gól, ale to bylo na Julisce.

Naposledy jste v Hradci hrál za Kladno v druhé lize?

Asi to tak bude. Jinak ještě na Bavlně pamatuji dvě hřiště, jezdil jsem tam s kladenským dorostem. Je vidět, že podmínky se tu zlepšují, což je fajn.

V jakém stavu je teď tým, protože vstup do kvalifikace nebyl ideální.

Snažíme se ho konsolidovat. Je to sice za pochodu, máme několik zraněných hráčů nebo jsou nemocní, v nejlepší sestavě jsme nehráli ani jednou. Musíme také řešit malé vytížení hráčů, s čímž souvisí nižší sebevědomí u jednotlivců. Ale mužstvo je dobré, máme ve svém středu kvalitní hráče. Pořád se do něj snažíme dostat vítězného ducha, protože máme dost kluků, kteří jsou introverti. My potřebujeme, aby to mělo správný náboj. Potřebujeme vyhrávat, pak se energie týmu bude zvedat. Zápasy jsme nezvládli většinou v závěru, pak samozřejmě nálada nebyla. Myslím si, že na tomhle soustředění je to lepší a byť je to jenom příprava, určitě to přinese nový aspekt pro vývoj mužstva.