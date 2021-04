V těchto dnech slaví významné životní jubileum 70 let LUBOŠ MARTINEC (narozen 13. dubna 1951), otec tří známých synů Patrika, Tomáše a Jakuba.

Jubilant Luboš Martinec tak, jak ho nyní známe | Foto: Lubomír Douděra

Luboš Martinec v době, kdy hrál za Náchod.Zdroj: Lubomír DouděraBývalý ligový fotbalista Spartaku ZVÚ Hradec Králové v roce 1972 přestoupil do TJ Náchod, kde hrál a později úspěšně trénoval bezmála patnáct let, říká se, že má v náchodské Bělovsi sochu. Působil též jako trenér u mládeže v RH Hradec Králové, hráčskou a trenérskou kariéru pak zakončil v Častolovicích. Jako manager byl v letech 1992/93 u postupu do extraligy hokejového klubu HC Stadión Hradec Králové.