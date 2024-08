V krajském přeboru nováček z Vysoké nad Labem přivítá favorizovanou Solnici. O patro níže Třebechovice hostí v derby Nový Hradec Králové a B třída ve skupině B uvidí nováčkovský souboj Dohalice versus hradecká Olympia.

3. ČFL, skupina B – neděle 10.15: FC Hradec Králové B – FK Chlumec n. C.

Sportovní areál hradecké Slavie v Orlické kotlině bude v neděli dopoledne svědkem tradičního třetiligového derby. Oba mančafty se znají jak svoje boty, neboť vedle mistrovské soutěže proti sobě pravidelně hrávají i přípravné zápasy.

Votroci budou mít výhodu domácího prostředí a také v tom, že jejich áčko hraje v sobotu večer, takže budou moct nasadit i některé hráče ze širšího kádru a z lavičky. Jestli toho ale nějak výrazně využijí, to se ukáže až před samotným výkopem. „Hrajeme doma a chceme vítězství,“ zní z hradecké kabiny.

Podobně to ovšem vidí i rival. „Je to samozřejmě derby a určitě ho budeme chtít vyhrát. Budeme se chtít tam porvat, ale určitě to samé bude chtít i Hradec. Naposledy jsme jim tam dali 4:0, takže to rozhodně nebudou chtít opakovat. Ale my bychom určitě byli rádi, kdybychom to zopakovali,“ usmívá se chlumecký kouč Tomáš Hrabík.

Druhé derby loňské sezony zase pro změnu vyhráli v Chlumci Votroci 2:1. Co se týká tabulky, tak na tom oba celky byly na konci podobně. Chlumečtí skončili devátí se ziskem sedmatřiceti bodů, Hradeckým patřila jedenáctá pozice a posbírali o dva body méně.

Nyní jsou odehraná dvě kola a obě mužstva by body potřebovala jako sůl. Chlumec má zatím dva za dvě remízy (v Liberci s tamním béčkem 1:1 a doma stejným poměrem s Jabloncem B). Votroci nejprve prohráli doma s favorizovaným Ústím nad Labem 0:1 a poté remizovali v Mostě 3:3, tudíž mají o bod méně.