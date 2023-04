Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Tým Centralplast z Hradce Králové. | Foto: archiv Centralplast

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z Královéhradecka, který se uskuteční 17. dubna v Háječku, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal Ondřej Sobotovič, kapitán týmu Centraplast.

Jaké máte ambice v turnaji?

Samozřejmě ty nejvyšší, takže turnaj vyhrát. Na druhou stranu si ve firmě všichni přejí, abychom přežili a nezranili se (smích).

Ondrej Sobotovič, kapitán týmu Centralplast.Zdroj: archiv CentralplastTrénovali jste nějak na turnaj Deníku?

Určitě. Dokonce jsme si na trénink pronajali venkovní prostory na Slávii a doufali, že se tak dobře seznámíme s prostředím, kde budeme Zaměstnaneckou ligu hrát, ale nakonec se bude hrát na Háječku. Což nám ale nevadí, rychle se přizpůsobíme.

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Soupeři by měli mít obavu z nás všech, protože do turnaje půjdeme naplno.

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Všichni máme fotbalovou průpravu, řada z nás se dosud fotbalu nějakým způsobem věnuje. Já třeba trénuji na Slávii kluky v kategorii U12.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

No, kdybychom toto téma otevřeli v týmu, tak se asi brzy rozpadneme (smích). Takže v tomto případě raději No comment. Ale já fandím týmu ŠK Slovan Bratislava.

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Ronaldo, prostě nejlepší hráč světa.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Nejprestižnější utkání ve Španělsku, takže za mě je to určitě El Clásico.